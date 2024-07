Dave Bautista: Batista bomb in ogni film

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Dave Bautista, noto come Batista nell’universo del wrestling, potrebbe essersi ritirato dai ring, ma la sua iconica mossa, la Batista Bomb, continua a dominare sul grande schermo. L’attore ha recentemente svelato la sua missione di inserire questa mossa nei film in cui lavora.

L’Omaggio al Wrestling

Durante un’intervista con ComicBook.com per promuovere il film My Spy: The Eternal City, Bautista ha raccontato di aver eseguito una Batista Bomb in una scena d’azione. Un gesto di affetto verso i fan del wrestling e un inno alla sua carriera passata.

Ossessione Cinematografica

Bautista ha confessato: “Ho pensato, ‘Oh cavolo, sarebbe divertente’. E ora è diventata una sorta di mia ossessione. Sto cercando di inserirla in ogni film solo perché. È uno di quegli easter egg. Se riesco a inserirlo, lo farò. È solo un cenno alla mia carriera e ai tifosi.“

Carriera da Star di Hollywood

Dopo i trionfi nella WWE, Batista si è trasferito sul grande schermo conquistando ruoli di rilievo in film come Riddick, Spectre, Blade Runner 2049 e Glass Onion: A Knives Out Mystery. Il suo ruolo in Army of the Dead di Zack Snyder gli ha conferito ulteriore gloria.

Progetti Futuri e Collaborazioni

Conclusa l’avventura come Drax nell’Universo Cinematografico Marvel, Bautista guarda al futuro con progetti come Knock at the Cabin, Dune: Part Two e The Killer’s Game. Inoltre, c’è la speranza di una collaborazione con James Gunn nel mondo del DCU.

My Spy: The Eternal City

Nel frattempo, My Spy: The Eternal City è il film disponibile su Prime Video che permette ai fan di apprezzare il talento di Dave Bautista sullo schermo.

