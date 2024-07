Deadpool & Wolverine: il ritorno dell’irresistibile duo Marvel nelle sale italiane dal 24 luglio

Ultimo aggiornamento il 31 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il 24 luglio infiammerà le sale cinematografiche italiane con l’arrivo di Deadpool & Wolverine, il nuovo attesissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe. A sei anni da Deadpool 2, i fan possono aspettarsi un ritorno esplosivo del Mercenario Chiacchierone, interpretato da Ryan Reynolds, e del mutante più tenace di sempre, Wolverine, interpretato da Hugh Jackman. In questo frangente, la Time Variance Authority strappa Deadpool dalla sua vita quotidiana, lanciandolo in una missione che non solo metterà a dura prova le sue abilità da supereroe, ma potrebbe anche rivoluzionare la trama consolidata dell’intero universo Marvel.

Deadpool e Wolverine: un incontro esplosivo

L’alchimia tra i due protagonisti

L’alleanza tra Deadpool e Wolverine promette di essere uno degli eventi più memorabili del panorama cinematografico attuale. L’irrefrenabile sarcasmo di Deadpool si scontrerà con la grinta di Wolverine, creando un mix di umorismo e azione che coinvolgerà il pubblico in un’avventura travolgente. Questo film non sarà solo un omaggio alle loro personalità distinte, ma una vera e propria celebrazione della loro storia all’interno dei fumetti Marvel, dove le loro interazioni sono sempre state caratterizzate da un alto grado di tensione e comicità.

Ospiti illustri e avventure adrenaliniche

In Deadpool & Wolverine, i due protagonisti non saranno soli. Al loro fianco ci saranno personaggi iconici come Spider-Man e Kraven il Cacciatore, che arricchiranno ulteriormente la trama con le loro dinamiche uniche e le relative storie. Le interazioni fra questi eroi e anti-eroi non solo aumenteranno il livello di eccitazione della storia, ma offriranno anche opportunità per colpi di scena sorprendenti e momenti di pura adrenalina. Gli appassionati di fumetti e i neofiti si troveranno immersi in una narrazione che amalgama azione, humor e colpi di scena in un’unica, fantastica esperienza filmica.

I volumi di Panini Comics per approfondire il mondo di Deadpool

“Deadpool: Cattivo sangue”

Per i fan desiderosi di esplorare le origini del fenomeno Deadpool, Panini Comics offre “Deadpool: Cattivo sangue”, la prima graphic novel originale dedicata al Mercenario Chiacchierone. Questo libro, illustrato dal suo creatore Rob Liefeld, si concentra su una narrativa avvincente che mescola elementi di azione e mistero.

Il protagonista si confronta con un nemico misterioso chiamato Thumper, un gigante implacabile che appare senza preavviso per infliggere danni. Deadpool, nell’intento di scoprire l’identità di questo avversario e la connessione con il suo passato, è affiancato da Domino e Cable, rendendo l’insieme una storia di redenzione e scoperta. La graphic novel non solo arricchisce il background del personaggio, ma offre anche intuizioni sui suoi legami con altre figure del Marvel Universe, rendendola una lettura imprescindibile per i fan.

“Deadpool: 30 anni con il Mercenario Chiacchierone”

Per celebrare il trentennale di Deadpool, Panini Comics ha pubblicato “Deadpool: 30 anni con il Mercenario Chiacchierone”, un volume monografico realizzato da Marco Rizzo e Fabio Licari. Questa pubblicazione si presenta come un’enciclopedia esaustiva sui momenti salienti della vita del Mercenario Chiacchierone, esplorando le sue origini, le sue battaglie più memorabili e i suoi incontri con una varietà di personaggi, tanto eroi quanto cattivi.

Il volume offre risposte a domande fondamentali, come chi siano i suoi più noti antagonisti e quali avventure lo abbiano portato a guadagnarsi il titolo di icona tra i supereroi. Con un mix di informazioni storiche e aneddoti curiosi, “Deadpool: 30 anni con il Mercenario Chiacchierone” rappresenta una guida ideale per chiunque voglia approfondire l’universo di Wade Wilson, sia per i lettori di lunga data che per i nuovi arrivati.