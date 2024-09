Deborah Compagnoni: l’ex campionessa di sci ritrova l’amore e il senso della vita dopo la separazione

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Deborah Compagnoni, nota ex campionessa di sci e icona dello sport italiano, parla per la prima volta della sua vita dopo la separazione dal compagno Alessandro Benetton. In un’intervista rilasciata, la sportiva rivela di avere ritrovato l’amore in Michele, una guida alpina, e di come questa nuova relazione rappresenti per lei un percorso di riscoperta personale e di connessione con le sue radici. L’occasione di tale confidenza è l’uscita del suo libro autobiografico, Una ragazza di montagna: storia di una ragazza felice tra neve, prati e avventure, in cui Compagnoni narra episodi significativi della sua infanzia e della sua carriera.

Le radici: un’infanzia felice tra neve e natura

Un ricordo di libertà e avventura

Deborah Compagnoni, nata nel 1970, riflette sui giorni spensierati della sua infanzia da cui trae ispirazione. Durante l’intervista, descrive i momenti più belli trascorsi con i suoi fratelli, in particolare le estati trascorse a Venezia dai nonni e le esperienze vissute nell’hotel di famiglia a Santa Caterina Valfurva. “Quando ero piccola, me la cavavo da sola; l’innato istinto di libertà mi portava a esplorare la natura,” racconta. Parte di questa libertà, che oggi risulta difficile immaginare per i bambini, era dovuta al fatto di crescere in un contesto unico, dove la natura era a pochi passi e ogni avventura era un’opportunità per crescere.

Afferma anche come, all’epoca, l’infanzia fosse caratterizzata da un’autonomia che oggi sarebbe difficile per i genitori concedere ai propri figli. “Giocavamo con la natura, eravamo eroi delle storie che inventavamo. In quel mondo, l’unica regola era godere delle piccole cose,” riflette Compagnoni, sottolineando il legame indissolubile tra i ricordi della sua gioventù e la sua personale crescita.

Un nuovo inizio: il cuore di Deborah torna a battere

Un amore discreto e significativo

Dopo un lungo matrimonio con Alessandro Benetton, durato tredici anni e da cui sono nati tre figli, Deborah ha avviato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Pur essendo un argomento delicato, Compagnoni parla di Michele, una figura importante e rassicurante che ha portato nuova linfa nella sua esistenza. “Con lui, torno alle origini. Michele è un alpinista e fotografo che mi ha riavvicinato alla montagna, portandomi a riscoprire me stessa attraverso la natura,” afferma l’ex campionessa.

L’apparente discrezione della loro relazione non deve ingannare: per Compagnoni, l’amore è un’entità che va oltre le apparenze e le aspettative. “Con Michele non ci sono fronzoli né pressioni: c’è un legame profondo che si basa su valori condivisi,” osserva. La libertà e la passione per le attività all’aperto, come lo sci alpinismo e l’arrampicata, rappresentano la dimensione in cui Deborah si sente più autentica e realizzata. Riscoprire questi sport non significa solo praticarli ma significa anche tornare a vivere in armonia con la natura, come avveniva durante la sua infanzia.

Il definitivo lutto: il ricordo di Jacopo

Un tributo alla memoria

Il recente lutto per la perdita del fratello Jacopo, scomparso tre anni fa a causa di un incidente, rappresenta un capitolo doloroso nella vita di Deborah. Nel suo libro, Compagnoni dedica pagine toccanti ai suoi tre figli e alle due nipotine di Jacopo, ricordando la luce e l’amore che il fratello portava nella vita di tutti. “Jacopo è morto facendo ciò che amava di più, e questo pensiero mitiga il dolore: è un modo per onorarlo,” dichiara Deborah. La figura dell’amato fratello vive attraverso le storie che racconta alle nipotine, instillando in loro il medesimo amore per la natura e l’avventura.

L’esperienza del lutto ha avuto un impatto significativo, ma Compagnoni si impegna a mantenere vivo il ricordo di Jacopo, condividendo con le nipotine la magia dei racconti della loro infanzia. Avere una famiglia unita è ora un elemento cruciale nella vita di Deborah, che guarda al futuro con rinnovato ottimismo e quell’equilibrio che solo chi ha affrontato grandi perdite può comprendere.

Una riflessione sullo sport e la sua autenticità

Il messaggio per le nuove generazioni

Nell’intervista, Deborah Compagnoni esprime il suo punto di vista riguardo alla pressione che circonda oggi gli atleti. “Lo sport professionistico è diventato un affare esasperato, e sarebbe opportuno tornare a un’autenticità che ci faccia riscoprire il puro piacere del movimento. I giovani atleti meritano di essere ascoltati e non devono essere costretti a rivedere le proprie aspirazioni secondo le aspettative altrui,” dichiara.

Preoccupata per la crescente enfasi sulle performance, l’ex campionessa sostiene che la vera essenza dello sport risieda nella gioia e nella scoperta. Compagnoni fa riferimento all’importanza di una formazione olistica, in cui gli allenatori dovrebbero equilibrare il desiderio di successo con l’amore per lo sport e la crescita personale.

In un mondo sportivo in continua evoluzione, la voce di Deborah Compagnoni risuona forte, invitando a una maggiore umanità e sensibilità nel trattare la materia. Le sue considerazioni non rimangono confinati nel passato, ma si rivolgono a un futuro in cui lo sport possa tornare a essere una fonte di gioia e connessione, piuttosto che solo una corsa verso l’eccellenza.