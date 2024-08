Delirio per i biglietti dei concerti degli Oasis: vendite in tilt dopo l’attesa reunion

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La tanto attesa reunion dei fratelli Gallagher ha scatenato un vero e proprio caos nel mondo della musica. I biglietti per i concerti degli Oasis, fissati per luglio e agosto 2025, sono andati esauriti in poche ore, creando una tempesta di frustrazione tra i fan. Diversi portali di vendita, come Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie, hanno subito il contraccolpo di un’attesa insaziabile, con migliaia di acquirenti in coda virtuale fin dall’apertura delle vendite.

La corsa ai biglietti: un fenomeno senza precedenti

Il momento dell’apertura delle vendite

Il 31 agosto 2023 è diventato un giorno da segnare in rosso per i fan degli Oasis e non solo. Dalle 10 del mattino, in Italia, milioni di appassionati sono stati davanti allo schermo, pronti a concludere l’acquisto di un biglietto, per assistere finalmente a un concerto che sembrava impossibile fino a poco tempo fa. Tuttavia, la realtà ha superato ogni previsione: le piattaforme si sono bloccate e le code virtuali hanno raggiunto livelli interminabili, lasciando gli utenti con una sensazione di impotenza.

I problemi tecnici e le reazioni dei fan

Il caos nella corsa ai biglietti ha portato a numerose lamentele sui social, dove gli utenti hanno condiviso esperienze frustranti e suggerimenti su come affrontare la situazione. Molti hanno riportato operazioni di acquisto non concluse, mentre altri hanno semplicemente guadagnato l’accesso ai portali senza avere la possibilità di finalizzare il pagamento. La frustrazione è palpabile, e persino il pensiero di dover affrontare un’ulteriore attesa per le nuove date sembra una sfida insormontabile per i fedeli dei Gallagher.

Le date dei concerti: entusiasmo e aspettative

La programmazione di Oasis Live ’25

Oltre alla frenesia per l’acquisizione dei biglietti, i fan hanno ricevuto recentemente una gradita sorpresa. In vista di una domanda senza precedenti, i fratelli Gallagher hanno preannunciato l’aggiunta di tre nuove date ai concerti già programmati, portando il totale a quattordici eventi previsti per l’Oasis Live ’25. Le tappe toccheranno importanti città in Irlanda e Inghilterra, aumentando così le opportunità di partecipazione.

La fascia di prezzo e l’accessibilità

Tuttavia, l’entusiasmo è stato attutito dalla notizia che i biglietti avranno un costo variabile tra le 70 e le 500 sterline . Questa elevata fascia di prezzo ha sollevato interrogativi sull’accessibilità degli eventi, considerando che molti dei fan storici degli Oasis sono ora adulti e potrebbero avere difficoltà a giustificare tali spese per un concerto. Le vendite irrefrenabili associate a tali costi pongono l’interrogativo su come i follower della band continueranno a supportarli.

La reazione dei fratelli Gallagher

Il supporto della band ai fan

I fratelli Gallagher, consapevoli del tumulto generato dall’apertura dei ticket, si sono espressi nei loro canali social, manifestando comprensione per il malcontento delle persone. Hanno sottolineato quanto fossero grati per l’accoglienza ricevuta e hanno promesso di fare del loro meglio per rendere l’esperienza dei concerti indimenticabile. È evidente che il legame tra artisti e pubblico è rimasto forte, nonostante le difficoltà pratiche.

L’impatto storico della reunion

La reunion degli Oasis ha un significato molto più ampio per i fan della band. Non solo segna un ritorno sul palco di uno dei gruppi più iconici della musica britannica, ma rappresenta anche una ricorrenza storica dopo 15 anni di separazione. Gli Oasis hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale, e la loro musica continua a ispirare generazioni. La prova di questo è la straordinaria risposta dei fan e il fervore che circonda ogni annuncio legato ai concerti.

Il fervente attaccamento degli appassionati è sintomo di una comunità vibrante e ricca di emozioni, pronta a sostenere la band in questo nuovo capitolo. La sfida ora è attendere con pazienza le nuove opportunità di acquisto e prepararsi a vivere un’esperienza memorabile dal vivo.