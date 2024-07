‘Delitti ai Caraibi’: Nuova stagione in arrivo su Rete 4

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Per gli appassionati di serie crime, sta per debuttare su Rete 4 la nuova stagione di “Delitti ai Caraibi”, conosciuta dagli abbonati Sky e NOW come “Delitti ai Tropici”. La serie, creata da Éric Eider, Ivan Piettre e Thierry Sorel, è una produzione di Fédération Entertainment e France Télévisions, nota con il titolo originale “Tropiques criminels”.

Mandata speciale a Martinica

Il comandante Mélissa Sainte-Rose, interpretata da Sonia Rolland, viene mandata da Parigi all’isola di Martinica insieme ai suoi due figli. Qui, si trova a collaborare con il capitano di polizia Gaelle Crivelli, interpretata da Béatrice de la Boulaye, una figura caratterialmente opposta a lei. Mentre Mélissa è premurosa, calma ed empatica, Gaëlle si dimostra esplosiva, impetuosa e intraprendente. Tra i due personaggi si sviluppa un’intensa dinamica che attraversa sia le indagini poliziesche che gli intrecci della loro vita familiare.

Intrighi e misteri tropicali

Ogni episodio di “Delitti ai Caraibi” si concentra su un’indagine di polizia avvincente che si intreccia con la complessa vita personale dei protagonisti. A complicare ulteriormente la situazione, fa la sua comparsa Franck, ex marito di Mélissa e ex amante di Gaëlle, creando tensioni e conflitti emotivi che influenzeranno le loro azioni e decisioni.

Anticipazioni sulle nuove puntate

2×01 Un nuovo inizio

Nell’episodio d’esordio della nuova stagione, Gaelle fa ritorno al lavoro dopo mesi passati in mare e si trova subito coinvolta in un caso intrigante insieme a Mélissa: una donna, scomparsa da tempo, viene ritrovata morta nella piscina di un hotel, dando il via a una complessa indagine.

2×02 La giustizia su internet

Mentre Mélissa si trova a correre sulla spiaggia, assiste a un’auto in fiamme e vede il pyromane darsi alla fuga. Decisa a fermarlo, si immerge in una vicenda che la porterà di fronte a rivelazioni sconvolgenti e a pericoli inaspettati.

Il Cast di ‘Delitti ai Caraibi’

Tra colpi di scena, misteri irrisolti e rapporti interpersonali complessi, il cast di “Delitti ai Caraibi” guiderà il pubblico attraverso un intreccio avvincente di emozioni e criminalità in un contesto esotico e pieno di fascino.