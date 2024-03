DOC Nelle tue mani 3: Scopri le Trame dell’Ultima Puntata della Terza Stagione

La terza stagione di DOC Nelle tue mani volge al termine con l’ottava e ultima puntata in onda giovedì 7 marzo su Rai 1, chiudendo un capitolo emozionante all’interno del Policlinico Ambrosiano di Milano. Il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, dovrà affrontare nuove sfide tanto professionali quanto personali, mentre si impegna a recuperare ricordi ormai dati per persi.

Flashback a Milano 2011: Nuove Speranze e Difficili Compromessi

Il flashback ambientato a Milano nel 2011 nella puntata in onda giovedì vede Andrea confrontarsi con la malattia di Agnese e una notizia inaspettata proveniente dall’America che riaccende le speranze. Nel frattempo, il neo-primario dell’ospedale dovrà affrontare un caso dalla diagnosi difficile, portando qualcuno a dover fare un terribile compromesso. Mentre Lorenzo si prende cura di un paziente con dosi eccessive di farmaci, il reparto si troverà di fronte alla verità con decisioni che lasceranno la squadra attonita.

Rivelazioni Shock e Nuovi Orari di Replica e Streaming

La terza stagione di DOC Nelle tue mani è andata in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1 a partire dall’11 gennaio, con l’eccezione dell’8 febbraio. Le repliche della serie sono state trasmesse il sabato sera su Rai Premium a partire dal 13 gennaio. Inoltre, gli episodi sono disponibili on demand su RaiPlay per coloro che vogliono recuperare o rivedere le puntate. Per vedere la puntata finale del 7 marzo, basterà sintonizzarsi su Rai 1 o collegarsi a RaiPlay in streaming. La serie, che ha appassionato il pubblico con le vicende del Policlinico Ambrosiano, si appresta a concludere la terza stagione in modo avvincente e ricco di colpi di scena.