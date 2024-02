Dreams and Realities: Trama dell'episodio 24 in streaming su Mediaset Infinity - Occhioche.it

Nella puntata di giovedì 29 febbraio 2024 della serie Dreams and Realities, Su e Asli cercano di intervistare Setenay ed Emre, diventati celebri sui social per il modo eclatante in cui è finita la loro relazione. La situazione diventa imbarazzante quando trovano Dicle nel luogo dell’intervista. Nel frattempo, Güneş si confronta con Mehveş tenendo in mano una cartella importante, mentre Melike finalmente rivela la verità a Yiğit. Alaz confessa i suoi sentimenti a Güneş, ma lei sembra non essere soddisfatta. Fırat e Dicle si incontrano per questioni di lavoro, ma Dicle è arrabbiata con Sergen per non avergli detto di aver letto il suo blog.

Come Guardare Dreams and Realities in streaming su Mediaset Infinity

Se desideri vedere la puntata odierna di Dreams and Realities in streaming, puoi farlo esclusivamente su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset. Basta creare un account inserendo i tuoi dati personali e altri dettagli utili, che possono includere anche l’utilizzo di un profilo social per semplificare la procedura.

Dreams and Realities: Informazioni sulla Serie

La serie Dreams and Realities è disponibile su Mediaset Infinity dal lunedì al venerdì, con la possibilità di accedere agli episodi in qualsiasi momento. Dal 29 gennaio, la serie si aggiunge alla lista delle produzioni inedite di Mediaset Infinity, insieme alla seconda stagione di My Home My Destiny e Interrupted – L’amore incompiuto. Per i fan della serie turca, questa è un’opportunità unica per seguire le storie dei personaggi preferiti.

Opzioni di Visualizzazione e Repliche di Dreams and Realities

Attualmente, Dreams and Realities non viene trasmessa in diretta su Canale 5, ma è disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity. La piattaforma è accessibile sia tramite computer che dispositivi mobili, offrendo la possibilità di guardare gli episodi in qualsiasi momento. Le repliche della puntata odierna sono sempre disponibili su Mediaset Infinity dopo la trasmissione iniziale, permettendo agli spettatori di recuperare gli episodi passati on-demand, in un’esperienza simile a una replica.