È scomparso Ottaviano Del Turco: l’ex presidente dell’Abruzzo e figura di spicco della sinistra italiana

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Ottaviano Del Turco, ex presidente della regione Abruzzo e noto esponente politico italiano, è deceduto all’età di 79 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dal figlio Guido tramite un post su Facebook. Del Turco, che ha ricoperto ruoli significativi nella politica italiana, è ricordato principalmente per la sua leadership e il suo contributo al Partito Socialista Italiano e al sindacato Cgil. La sua figura ha lasciato un’impronta profonda nella storia recente dell’Abruzzo e del panorama politico nazionale.

La carriera politica di Ottaviano Del Turco

I primi passi nella sinistra italiana

Nato il 12 aprile 1944 a Montenero di Bisaccia, Ottaviano Del Turco ha iniziato la sua carriera politica negli anni ’60, entrando a far parte del Partito Socialista Italiano, guidato da personalità di spicco come Giuseppe Saragat. La sua intensa attività politica lo ha portato rapidamente a occupare ruoli di responsabilità, diventando vice segretario della Cgil, il sindacato più grande d’Italia, sotto la famosa leadership di Luciano Lama. In questa veste, Del Turco ha sostenuto importanti battaglie in difesa dei diritti dei lavoratori, influenzando positivamente le politiche sociali del periodo.

La leadership in Abruzzo

Del Turco è divenuto presidente della regione Abruzzo nel 2005, carica che ha mantenuto fino al 2010. Durante il suo mandato, ha affrontato sfide significative, tra cui la gestione delle emergenze ambientali e lo sviluppo economico della regione. Sotto la sua leadership, sono stati avviati progetti volti a sostenere la crescita e il rilancio del territorio, incrementando gli investimenti in infrastrutture e promuovendo il turismo. La sua visione politica era caratterizzata da un forte impegno verso la giustizia sociale e l’inclusione, temi che si riflettevano anche nel suo operato.

L’eredità di Ottaviano Del Turco

Un politico deluso dalla giustizia

La figura di Ottaviano Del Turco non è stata priva di controversie. Nel 2010, è stato coinvolto in un’inchiesta giudiziaria che ha portato a una condanna per corruzione, suscitando ampio dibattito nel panorama mediatico e politico. Nonostante le accuse, Del Turco ha sempre mantenuto la sua innocenza, affermando di essere vittima di un’intrusione politica. Tuttavia, gli eventi successivi hanno marcato una fase complessa della sua carriera, contribuendo a una percezione ambivalente della sua figura nel contesto politico.

Il ricordo di un uomo e di un politico

Il suo ultimo saluto è stato affidato a un commovente post del figlio Guido, il quale ha espresso il suo affetto nei confronti del padre, ricordandone l’importanza nella sua vita. “Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca,” ha scritto Guido, sottolineando il legame profondo tra padre e figlio. Questo messaggio riflette non solo la dimensione personale di Del Turco, ma anche il suo impegno duraturo nei confronti della propria famiglia e dei valori che ha trasmesso.

Con la scomparsa di Ottaviano Del Turco, l’Italia perde un protagonista della sinistra politica del Novecento, la cui vita è stata caratterizzata da alti e bassi, ma sempre all’insegna di una forte dedizione al servizio pubblico e alla lotta per i diritti dei cittadini.