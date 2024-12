ECG Neonati: Il follow-up per la gravidanza di DMLab Infernetto

Ultimo aggiornamento il 30 Dicembre 2024 by Emiliano Belmonte

L’Elettrocardiogramma (ECG) nei neonati è un esame di primo livello appartenente alla branca della cardiologia pediatrica, un campo medico riservato alle diagnosi e alle terapie legate al cuore dei bambini.

Questo esame permette di individuare tempestivamente malattie che potrebbero compromettere il futuro dell’infante, tra cui cardiopatie congenite, alcune delle quali possono rivelarsi molto insidiose. All’interno di questo articolo concentreremo la nostra attenzione sull’esame ECG e su quali patologie possono essere individuate e diagnosticate grazie alla cardiologia pediatrica.

Come si esegue l’Elettrocardiogramma nei neonati?

Nella cardiologia pediatrica, l’ECG nei neonati figura come un esame poco invasivo che dura relativamente poco, circa 15 minuti. Ma come viene effettuato nella pratica un Elettrocardiogramma nei neonati? Grazie a dei piccoli elettrodi posizionati sul torace, lo Specialista Cardiologo può leggere l’impulso cardiaco generato dal cuore del piccolo, così da valutarne lo stato di salute.

Quali sono le patologie che possono essere diagnosticate in un neonato?

La Cardiologia in età Pediatrica permette di individuare precocemente diverse complicanze che potrebbero minare la qualità della vita del neonato. Tra le più comuni, figurano:

Cardiopatie Congenite : condizioni che si presentano fin dalla nascita e sono causate da un’alterazione anatomica del cuore. Possono essere suddivise in cardiopatie congenite semplici o complesse.

: condizioni che si presentano fin dalla nascita e sono causate da un’alterazione anatomica del cuore. Possono essere suddivise in cardiopatie congenite semplici o complesse. Disturbi del ritmo cardiaco , note come aritmie cardiache, che consistono in battiti del cuore lenti, veloci o irregolari.

, note come aritmie cardiache, che consistono in battiti del cuore lenti, veloci o irregolari. QT lungo: una forma di cardiopatia aritmica ereditaria più conosciuta come “morte in culla”.

Cosa fa un cardiologo pediatrico?

Un ruolo fondamentale nella diagnosi lo gioca il Cardiologo, la figura specializzata nell’intervenire in merito a diagnosi e terapie. Il suo lavoro consiste in diversi interventi:

Valutazione clinica : raccoglie la storia clinica del piccolo paziente, ascolta il cuore con lo stetoscopio e misura la pressione sanguigna.

: raccoglie la storia clinica del piccolo paziente, ascolta il cuore con lo stetoscopio e misura la pressione sanguigna. Esami diagnostici : tra cui rientra l’elettrocardiogramma (ECG), e serve per ottenere un quadro preciso della salute del cuore del bambino.

: tra cui rientra l’elettrocardiogramma (ECG), e serve per ottenere un quadro preciso della salute del cuore del bambino. Trattamento : A seconda della patologia diagnosticata, lo Specialista può prescrivere un trattamento farmacologico o un approfondimento diagnostico.

: A seconda della patologia diagnosticata, lo Specialista può prescrivere un trattamento farmacologico o un approfondimento diagnostico. Follow-up: è fondamentale che il Cardiologo segua il bambino nel tempo per monitorare l’andamento della sua condizione e assicurarsi che stia ricevendo le cure adeguate.

Quando si fa l’elettrocardiogramma ai neonati?

È il pediatra a consigliare una visita cardiologica in caso di sintomi evidenti. In linea generale però viene sempre consigliata una prima valutazione cardiologica del neonato, e diventa fondamentale già dalla terza settimana di vita.

Quali sono gli esami della cardiologia pediatrica?

La cardiologia pediatrica prevede diversi esami per diagnosticare e, successivamente, trattare le malattie che possono colpire un neonato:

ESAMI DI I LIVELLO esame obiettivo cardiologico anamnesi cardiologica, che consiste nella classica indagine medica per scoprire la storia clinica e familiare del paziente, al fine di individuare casi pregressi in famiglia, e per individuare i sintomi elettrocardiogramma, il quale valuta il ritmo cardiaco alla scoperta di anomalie o alterazioni

ESAME DI II LIVELLO EcoCardioColorDoppler: un esame che si basa su ultrasuoni che permettono di studiare l’anatomia cardiaca completa.



Il follow-up per la Gravidanza di DMLab Infernetto

La salute dei neonati è una priorità assoluta per ogni genitore, e il monitoraggio precoce delle loro condizioni fisiche gioca un ruolo cruciale nel garantire uno sviluppo sano e sereno. Nel contesto di una Diagnostica Pediatrica avanzata, DMlab Infernetto si distingue come centro di eccellenza, offrendo servizi di Prevenzione Neonatale di alta qualità. Il nostro impegno è rivolto a fornire alle famiglie del territorio un punto di riferimento affidabile per la salute dei più piccoli, attraverso l’uso delle più moderne tecnologie diagnostiche e l’attenzione di professionisti altamente qualificati. Per saperne di più, scopri la Proposta Dmlab al seguente link.