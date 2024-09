Eleonora Brunacci di Mariano Di Vaio ricoverata d’urgenza: ecco le ultime notizie sulla sua salute

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un forte clima di apprensione ha circondato le ultime ore di Eleonora Brunacci, moglie del noto influencer Mariano Di Vaio, a causa di un ricovero d’urgenza in ospedale. Un post pubblicato dallo stesso Di Vaio sui social ha attirato l’attenzione dei fan e dei follower, che hanno espresso solidarietà e preoccupazione. Eleonora è stata operata a seguito di complicazioni legate a una colica renale, ma ha successivamente aggiornato le persone che la seguono sul suo stato di salute e sulla sua ripresa.

Ricovero e intervento d’urgenza per colica renale

Eleonora Brunacci ha subito un intervento d’urgenza a causa di forti dolori addominali, rivelatisi essere una colica renale causata da un grosso calcolo. La situazione si è aggravata fino a richiedere un’operazione immediata, a causa di un’infezione già in corso. Mariano Di Vaio, visibilmente preoccupato, aveva condiviso un’immagine della mano della moglie accompagnata dalla frase “Pregate per lei.”

In un messaggio sui social media pubblicato dopo l’operazione, Eleonora ha tranquillizzato i suoi fan riguardo le sue condizioni di salute, sottolineando che pur essendo ancora un po’ “acciaccata”, sta meglio. Il suo racconto della situazione ha rivelato quanto intenso e doloroso fosse il suo malessere. La Brunacci ha descritto i dolori provati come tali da sembrare paragonabili a quelli del parto, evidenziando il livello di sofferenza che ha attraversato prima di ricevere le cure necessarie.

Attualmente, Eleonora si trova in fase di recupero, e i suoi aggiornamenti sugli smartphone e social network sono visibili ai suoi follower. Queste notizie hanno sollevato un grande interesse da parte dei media e dei fan, i quali hanno inoltre dimostrato una massiccia risposta di supporto e amore nei suoi confronti.

Messaggio di gratitudine e il supporto della famiglia

Dopo il suo intervento, Eleonora ha sentito il bisogno di esprimere la sua gratitudine nei confronti delle persone che le sono state vicine in un momento tanto difficile. La moglie di Mariano Di Vaio ha condiviso un messaggio sui social in cui ha commentato l’importanza dell’amore che riceve in situazioni delicate.

Nel suo post, Eleonora ha evidenziato di sentirsi fortunata per il supporto che ha ricevuto. Ha sottolineato come questo amore rappresenti il suo “motore di tutto” e ha espresso la voglia di riunirsi con i suoi figli, sottolineando il desiderio di tornare alla normalità non appena possibile. Inoltre, poco dopo, è stata dimessa dall’ospedale proprio in tempo per festeggiare il quinto compleanno di suo figlio Filiberto.

Mariano Di Vaio, pur non avendo pubblicato messaggi specifici riguardo a questo evento, ha mostrato di essere presente e di sostenere Eleonora, contribuendo in modo significativo a fornire stabilità emotiva durante questo periodo turbolento. La resilienza mostrata dalla Brunacci in tal momento, assieme al forte supporto della sua famiglia, ha offerto ai suoi fan un esempio di determinazione e positività anche nei momenti più critici.

Il ritorno alla routine e l’amore in famiglia

Ora che l’intervento è alle spalle, Eleonora Brunacci si trova nel processo di recupero e si appresta a tornare alle sue attività quotidiane. La sua esperienza ha dimostrato quanto sia fondamentale il sostegno familiare soprattutto in circostanze di emergenza e malattia. L’amore tra Mariano e Eleonora, già testimoniato dal numero di follower che li seguono con affetto, si è rinvigorito in questo frangente, offrendo una visione bella e riappacificante del nucleo familiare.

Richiesta di privacy e comprensione da parte della coppia è stata affermata da entrambi rappresentando il desiderio di recuperare la serenità. Con l’augurio di trascorrere momenti felici insieme alla famiglia e ai figli, Eleonora e Mariano continuano a rimanere uniti, affrontando le difficoltà con un approccio positivo.

L’affetto e l’ammirazione dei loro follower continuano a crescere anche di fronte a queste sfide, dimostrando che l’amore e la resilienza possono far fronte a qualsiasi difficoltà.