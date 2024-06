Elettra Lamborghini si difende: “Mi alleno, non ho addominali di plastica”

Ultimo aggiornamento il 28 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

La cantante Elettra Lamborghini, 30 anni, è stata al centro di critiche sul suo aspetto fisico dopo aver condiviso scatti in costume sul suo profilo Instagram. Le accuse riguardavano l’uso di interventi di chirurgia estetica sull’addome, ma la cantante ha deciso di affrontare direttamente la questione.

Lo sfogo contro le critiche

Elettra Lamborghini ha reagito alle polemiche tramite le sue storie su Instagram, esprimendo la sua frustrazione riguardo ai commenti riguardanti il suo corpo, in particolare sugli addominali. La cantante ha sottolineato che non ha addominali di plastica, ma che si allena regolarmente per mantenere la forma fisica.

Risposta chiara e decisa

La cantante ha chiarito: “Non esistono gli addominali di plastica, cosa vi devo dire? Chi mi segue lo sa, faccio trattamenti da anni, mi alleno, è la mia pancia.” Con un tono deciso e diretto, Elettra Lamborghini ha voluto mettere in chiaro la verità riguardo al suo aspetto fisico e ha sfidato le critiche che le venivano mosse.

Critiche alle critiche

Inoltre, Elettra Lamborghini ha criticato coloro che si ergono a giudici senza conoscere realmente la situazione: “Volete fare i professori, come quelli che dicono ‘si è fatta il botox alle labbra’, ma siete così inesperti da non sapere che non si può fare alle labbra. Sono un fiume in piena.” La cantante ha evidenziato la superficialità di certi commenti e ha difeso la libertà di ognuno di modificare il proprio aspetto fisico se lo desidera.

Riflessioni personali

Elettra Lamborghini ha inoltre condiviso alcune riflessioni più personali sulla pressione estetica nel mondo dello spettacolo e sulla libertà di ognuno di sentirsi a proprio agio con il proprio corpo. Ha sottolineato la differenza tra accettare le proprie caratteristiche fisiche e apportare eventuali modifiche per sentirsi meglio con se stessi.

