Elon Musk: La Confessione sull’Uso di Ketamina e la Percepita Responsabilità verso gli Investitori

Svelando la Verità: Elon Musk e le Accuse sull’Uso di Sostanze Illecite

Le voci sulla presunta dipendenza di Elon Musk da droghe circolavano già da tempo, ma è stato un articolo del “Wall Street Journal” a gettare benzina sul fuoco, menzionando il possibile consumo di sostanze varie, tra cui cocaina, ecstasy, fungo allucinogeno, e ketamina. Testimonianze dirette riportavano di momenti in cui il magnate avrebbe fatto uso di queste sostanze durante feste private, alimentando pettegolezzi e critiche. Il magnate ha sempre respinto tali accuse, sostenendo di non essere risultato positivo a test casuali degli ultimi tre anni. Tuttavia, è stato durante un’intervista recente con Don Lemon, ex conduttore CNN, che Elon Musk ha rivelato di assumere ketamina.

La Confessione di Elon Musk sull’Uso di Ketamina a fin di Bene

Durante l’intervista, Musk ha ammesso di ricorrere alla ketamina per affrontare periodi di malessere emotivo, sottolineando l’utilizzo del farmaco come una scelta volta a garantire il benessere degli investitori delle sue aziende. Elon Musk ha proposto un’argomentazione insolita, affermando che il mantenimento delle prestazioni aziendali è di primaria importanza per Wall Street, e quindi, se l’uso di un farmaco prescritto come la ketamina contribuisce a ciò, allora dovrebbe essere considerato. Il miliardario ha spiegato di assumere il farmaco per lenire momenti di malinconia che porta con sé sintomi simili a quelli della depressione.

Ketamina: Usi e Potenziali Rischi

La ketamina, farmaco conosciuto per il trattamento della depressione in alcuni contesti, porta con sé diversi effetti collaterali, tra cui allucinazioni e possibili rischi come la perdita di coscienza e un pericoloso rallentamento della respirazione. Dopo l’intervista, uno scontro è nato tra Elon Musk e Don Lemon, con il magnate che ha criticato aspramente il giornalista definendolo un “sciocco pomposo che dice sciocchezze”. L’episodio ha portato Musk a riconsiderare la decisione di non pubblicare lo show su X, portando infine alla pubblicazione dell’intervista su YouTube e su X. Durante la conversazione, Musk ha anche menzionato il suo incontro con l’ex presidente Donald Trump, svelando che quest’ultimo ha principalmente monopolizzato la conversazione, senza aggiungere nulla di significativo rispetto a quanto già dichiarato in pubblico.

Attraverso la sua confessione sull’uso di ketamina, Elon Musk ha attirato ancora una volta l’attenzione dei media, sollevando questioni sul rapporto tra benessere personale, responsabilità verso gli investitori e la sfaccettata vita di un magnate dell’industria tecnologica e spaziale.