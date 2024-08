Emergenza incendi in Gallura: Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro nella notte

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’emergenza incendi continua a preoccupare la comunità della Gallura, in particolare nei comuni di Calangianus e Luras, colpiti da un devastante incendio boschivo. Dopo che le fiamme sono state riattizzate dopo una calma temporanea, le squadre di soccorso sono rimaste attive per tutta la notte fornendo supporto e monitorando il territorio. Gli interventi mirati mirano a proteggere la popolazione e a preservare l’ambiente.

Le operazioni notturne dei Vigili del fuoco

Mobilitazione delle squadre

Nel corso della notte, le operazioni di soccorso hanno visto impegnati i Vigili del fuoco del Comando di Sassari, supportati dal Corpo Forestale e dalla Protezione Civile. Secondo quanto comunicato dall’ANSA, il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha riferito che due Canadair sono attivi dall’alba per effettuare bonifiche nelle aree montane inaccessibili via terra. Uno dei Canadair ha dovuto affrontare un’avaria, ma è tornato operativo in tempi brevi.

Le squadre di soccorso, composte da cinque unità provenienti da vari punti della provincia, con il supporto di dodici mezzi terrestri, hanno coordinato le operazioni di spegnimento sul campo. Ogni movimento è stato gestito dal funzionario di guardia, garantendo una risposta tempestiva alle riaccensioni delle fiamme registrate durante la notte. Il sindaco ha sottolineato l’importanza del monitoraggio costante della situazione e ha confermato che l’unità di comando locale è stata attivata il giorno precedente e continuerà a operare fino a che l’emergenza non sarà completamente risolta.

Danni e solidarietà

A fronte di un intervento che si è rivelato cruciale, ci sono stati significativi danni per la comunità locale. Il sindaco ha espresso la sua vicinanza alle famiglie colpite, promettendo che nei prossimi giorni si valuteranno le misure da adottare per supportare chi ha subito danni. La conta dei danni è allarmante, poiché si stimano circa 150 ettari di boschi, vigneti e sugherete andati in fumo.

L’impatto economico sulla comunità locale

L’importanza dell’economia locale

La situazione è critica per i comuni dell’Alta Gallura, dove l’economia è fortemente sostenuta dalla produzione di sughero e legna. La distruzione di terre agricole e foreste rappresenta non solo una perdita ambientale, ma anche un colpo duro a settori economici vitali per la comunità. Il sughero, in particolare, è una delle risorse più importanti per l’industria locale, la quale affronta ora un’uscita devastante dal ciclo produttivo.

La protezione delle risorse naturali è fondamentale non solo per la salvaguardia dell’ambiente, ma anche per la resilienza economica della zona. In tale contesto, le autorità localizzate sottolineano l’importanza di una risposta coordinata e di un supporto continuo alle operazioni di bonifica.

Progettualità futura

Si stima che le operazioni di bonifica e di monitoraggio continueranno anche nelle prossime ore, con l’obiettivo di contenere la situazione e prevenire ulteriori danni. Gli sforzi delle squadre di soccorso e dei volontari della Protezione Civile sono essenziali per affrontare l’emergenza, e la comunità è invitata a rimanere unita in questo frangente difficile.

La battaglia contro gli incendi non è solo una questione di sicurezza immediata, ma anche un’importante sfida per garantire la protezione del territorio e delle sue risorse per le generazioni future. Può rappresentare un’opportunità per riflettere su come affrontare le problematiche legate agli incendi boschivi, che negli ultimi anni si sono intensificate in diverse regioni d’Italia.