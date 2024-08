Emergenza incendi nel Parco Nazionale del Vesuvio: aggiornamenti sulla situazione a Gragnano e Pimonte

Ultimo aggiornamento il 11 Agosto 2024 by Redazione

Nelle ultime ore, l’area del Parco Nazionale del Vesuvio ha vissuto un grave episodio di incendi boschivi, che ha colpito in particolare i comuni di Gragnano e Pimonte. Un incontro di emergenza è stato convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per coordinare gli sforzi di soccorso e rispondere a questa situazione critica. Le operazioni di spegnimento e monitoraggio sono attualmente in corso, con l’intervento di diverse autorità competenti.

La riunione del Centro coordinamento soccorsi

La riunione del Centro Coordinamento Soccorsi si è svolta oggi pomeriggio, coinvolgendo varie figure istituzionali e operative. Presenti rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della Soru regionale e dei sindaci di Gragnano e Pimonte. Questo incontro ha avuto come obiettivo primario quello di discutere l’attuale situazione dell’incendio e di organizzare un intervento efficace per il contenimento delle fiamme.

Il Prefetto di Bari ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse agenzie e autorità locali, rimarcando come una risposta unitaria e coordinata sia fondamentale per gestire situazioni di emergenza come questa. Durante la riunione, è emerso che la comunità è attivamente coinvolta nei soccorsi, con diverse associazioni di volontariato preoccupate di garantire la sicurezza e il supporto agli operatori sul campo.

L’andamento dell’incendio e le operazioni di spegnimento

L’incendio, nato nel comune di Gragnano, è scoppiato in un’area boschiva distante dalle abitazioni civili, sebbene le fiamme abbiano raggiunto i confini di Pimonte, creando preoccupazione tra i residenti. Le operazioni di spegnimento sono state avviate tempestivamente e gestite dalla Soru regionale, la quale ha utilizzato il Dos della Comunità montana dei Monti Lattari per coordinare gli interventi.

L’azione dei vigili del fuoco si è concentrata sull’uso di autobotti e l’impiego di una squadra speciale dedicata alla lotta contro gli incendi. A supporto delle operazioni, sono stati dispiegati anche due elicotteri, monitorando costantemente l’evoluzione della situazione dall’alto. Nonostante le difficoltà incontrate, le autorità hanno comunicato che l’incendio è stato circoscritto, migliorando progressivamente il controllo della situazione.

Misure di sicurezza e tutela delle persone

Per tutelare la pubblica e privata incolumità, il Prefetto ha ordinato la cinturazione delle aree colpite dall’incendio, collaborando con il personale delle forze di polizia. Tale misura è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini nelle zone limitrofe e per evitare danni a persone e proprietà. I sindaci dei comuni coinvolti sono stati messi al corrente della situazione e collaborano attivamente per informare la popolazione sulle necessarie precauzioni.

In aggiunta, la Prefettura ha reso noto che il monitoraggio dell’incendio continuerà fino a quando non sarà dichiarato cessato il pericolo. Le forze in campo rimangono vigili, e si stanno predisponendo ulteriori misure di sicurezza per affrontare eventuali sviluppi futuri della situazione.

La gratitudine per il lavoro svolto dagli uomini e dalle donne sul campo, nonché dai volontari, è stata espressa in più occasioni da parte delle autorità. La comunità è invitata a rimanere informata e a rispettare le raccomandazioni fornite da chi sta gestendo l’emergenza.