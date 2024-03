Emma Marrone celebra il Disco d’Oro per “Apnea” dedicando un commovente messaggio al padre scomparso

Emma Marrone, nota cantante italiana, ha recentemente ricevuto il Disco d’Oro per il suo album “Apnea“, ma non ha dimenticato di dedicare questo successo al suo defunto padre, scomparso ben 18 mesi fa.

Il ricordo indelebile di un padre amorevole

Emma Marrone ha utilizzato i suoi canali social, in particolare Instagram, per condividere la sua gioia per il Disco d’Oro ottenuto con “Apnea“. In un post emozionante, la cantante ha scritto: “Pronto Polizia della musica???? Apnea è oro. Grazie a tutti… Abbiamo appena iniziato… Vi amo.” Tuttavia, la sua celebrazione è stata accompagnata da un toccante omaggio al suo adorato padre, che è sempre stato una presenza costante nella sua vita.

Un legame oltre la vita terrena

Rosario Marrone, il padre di Emma, è venuto a mancare il 4 settembre 2022 a causa di una grave forma di leucemia, lasciando un vuoto enorme nel cuore della cantante. Emma Marrone, originaria della Salento, ha pubblicato una foto su Instagram in cui da bambina è in braccio al padre Rosario, che tiene un microfono tra le mani. Questa immagine rappresenta non solo un tenero ricordo visuale, ma anche una testimonianza del legame profondo che esisteva tra Emma e suo padre.

Un amore che vive oltre la morte

La scomparsa del padre è stata un duro colpo per Emma Marrone, che non ha mai nascosto quanto fosse importante per lei. In un post precedente, la cantante ha scritto: “Io su palco ci salgo lo stesso, ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te“, rivelando il profondo dolore che ancora accompagna la sua vita artistica. Nonostante la sua assenza fisica, il padre di Emma continua a vivere nei suoi ricordi e nel suo cuore, ispirandola a raggiungere traguardi sempre più alti nella sua carriera musicale.