Emmy Awards 2024: le nomination e le previsioni per la serata di premiazione.

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Francesca Monti

Gli Emmy Awards 2024 stanno per regalarci una competizione avvincente tra le migliori serie TV del momento. Con Netflix in testa come casa di produzione più nominata, seguita da FX, HBO/Max e una sorprendente Apple, la cerimonia si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.

Le curiose anomalie delle nomination

In un evento dove le categorie si fanno strada tra le inaspettate rivelazioni, spiccano titoli curiosi come “The Bear”, inizialmente considerata una comedy, e “Shogun”, passata da miniserie a serie. Ma il destino sembra già scritto per tre dominatori: Shogun, Baby Reindeer e The Bear.

Nomination Serie TV Drama

I migliori dramma in competizione includono titoli di grande successo come “The Crown”, “Fallout”, “The Gilded Age” e molto altro. Le nomination per attori e attrici di spicco promettono una competizione spietata per il premio.

Nomination Serie TV Comedy

Le serie comedy in nomination offrono un mix di umorismo e dramma come “Abbott Elementary”, “Hacks” e “Only Murders in the Building”. Gli attori e attrici si sfideranno per conquistare il titolo di miglior interprete comedy dell’anno.

Nomination Miniserie e Film TV

Tra le miniserie e i film TV in competizione, spiccano titoli come “Baby Reindeer”, “Fargo”, “Lezioni di Chimica” e molti altri. Gli attori e attrici si preparano a una sfida per il ruolo più emozionante dell’anno.

Le altre nomination in gioco

Oltre alle categorie principali, ci sono anche nomination per talk show, reality competition e serie animate, che aumentano ulteriormente l’attesa per una serata che si preannuncia ricca di momenti memorabili e decisioni difficili per la giuria.