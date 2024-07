Emozionante proposta di matrimonio con la complicità dei colleghi

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Giulia Latorre ha condiviso il video della proposta di matrimonio sui social, dedicando un pensiero speciale alla madre scomparsa pochi mesi prima a causa di un tumore. Con parole toccanti, Giulia ha espresso il suo amore e la sua gratitudine alla madre, definendola la cosa più bella della sua vita e il suo angelo custode. Nel messaggio sui social, Giulia ha raccontato di sentire la madre accanto a sé in quel momento importante della sua vita, ricordando quanto le fosse stata vicina e importante. Un gesto che ha reso ancora più intenso e personale il momento della proposta di matrimonio a Rosy.

Massimiliano Latorre, padre di Giulia, ha assistito emozionato al giuramento della figlia e alla sua speciale proposta di matrimonio a Rosy. L’ex marò è stato protagonista di una vicenda di risonanza internazionale insieme a Salvatore Girone, coinvolto nell’omicidio di due pescatori indiani nel 2012 al largo delle coste del Kerala. La presenza di Massimiliano al giuramento di Giulia, che ha fatto coming out nel 2016, sottolinea il legame forte tra padre e figlia. Giulia e Rosy, entrambe di Taranto, si sono conosciute tramite un’amica comune e sono unite da tre anni, culminati con una proposta di matrimonio indimenticabile.

– Rosy Grano: fidanzata di Giulia Latorre e recentemente promossa viceispettore di polizia. È stata sorpresa da una proposta di matrimonio romantica al termine del giuramento di Giulia, con una scenografia emozionante creata dai colleghi.

– Massimiliano Latorre: ex marò coinvolto nel caso dell’omicidio dei pescatori indiani. Ha assistito commosso al giuramento della figlia Giulia e alla sua proposta di matrimonio. La sua presenza sottolinea il forte legame padre-figlia.

– Salvatore Girone: l’altro ex marò coinvolto nella vicenda dell’omicidio dei pescatori indiani insieme a Massimiliano Latorre.

– Taranto: città di provenienza di Giulia, Rosy, e della famiglia Latorre, con cui le due ragazze sono legate da tre anni.

– Kerala: stato dell’India, luogo in cui avvenne l’incidente dei marò italiani che causò una tensione internazionale.

La proposta di matrimonio di Giulia Latorre a Rosy Grano, con la commovente scenografia dei colleghi e il ricordo della madre defunta, ha reso il momento del giuramento ancora più emozionante e significativo per tutte le persone coinvolte. La presenza del padre Massimiliano Latorre ha aggiunto un tocco di calore familiare a questa bella storia d’amore e di crescita personale.