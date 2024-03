Endless Love: Una Storia di Successo internazionale

Endless Love è la nuova serie tv turca romantica che sta facendo breccia nel cuore degli spettatori italiani, debuttando in prima visione su Canale 5, il canale di punta del gruppo Mediaset. Dopo il successo di altre serie turche come Terra Amara, My Home My Destiny e Daydreamer – Le ali del sogno, arriva sul piccolo schermo un titolo che ha conquistato il pubblico in oltre 110 paesi in tutto il mondo.

Un Trionfo di Premi Internazionali

Endless Love ha lasciato il segno vincendo il prestigioso Seoul International Drama Awards in Corea nel 2016, diventando una delle prime produzioni turche a ottenere tale riconoscimento. Nel 2017, ha vinto l’International Emmy Award, confermando la sua fama a livello globale. Nel 2021, la serie ha aggiunto un altro premio al suo palmarès, il Soap Awards France, diventando la seconda serie turca a ricevere tale riconoscimento. È un caso unico, essendo l’unica serie televisiva turca ad aver ottenuto tutti questi premi.

L’Attesa in Italia: Quando va in onda Endless Love su Canale 5?

Gli appassionati di serie tv non vedono l’ora di gustarsi Endless Love anche in Italia. La serie, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, debutterà su Canale 5 lunedì 11 marzo 2024. A partire da questa data, Endless Love prenderà il posto di Terra Amara nella programmazione diurna del canale, regalando agli spettatori una nuova avvincente storia turca da seguire.

L’appuntamento quotidiano con Endless Love prevede la trasmissione degli episodi dal lunedì al venerdì alle 14:10, mentre il sabato pomeriggio sarà possibile godersi un doppio episodio a partire dalle 14:35 circa. La serie promette emozioni forti e una trama avvincente che terrà incollati gli spettatori allo schermo.

Scopri Endless Love su Canale 5

Gli episodi di Endless Love, provenienti dalla Turchia dove sono andati in onda dal 2015 al 2017, sono formati da 74 puntate di circa 120/140 minuti ciascuna, divise in due stagioni. In Italia, la durata degli episodi sarà ridotta, oscillando tra i 25 e i 30 minuti circa ciascuno. Considerando l’inizio alle 14:10, è probabile che gli episodi trasmessi dal lunedì al venerdì terminino intorno alle 14:46, mentre il sabato pomeriggio la trasmissione dovrebbe concludersi alle 15:30, con la proiezione di due episodi consecutivi.

La programmazione completa di Endless Love su Canale 5 è stata fissata a partire dall’1 marzo 2024, con un episodio in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e un doppio episodio il sabato pomeriggio dalle 14:35 circa fino alle 15:30. È importante tenere monitorata la programmazione in quanto potrebbero verificarsi eventuali variazioni.