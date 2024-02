Enrico Nigiotti: La Rimozione del Video di “Ninnananna” da YouTube

Enrico Nigiotti, conosciuto cantautore toscano, ha recentemente fatto una rivelazione ai suoi fan attraverso un video pubblicato su Instagram: il suo videoclip di “Ninnananna“, uscito il 3 novembre, è stato rimosso da YouTube. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e la reazione dell’artista.

Il Contenuto del Video e la Rimozione da YouTube

Il videoclip in questione, “Ninnananna“, era composto da filmati amatoriali di repertorio che coinvolgevano Enrico Nigiotti, la sua compagna da bambini e i loro figli neonati. Tuttavia, la decisione di YouTube di eliminare il video è stata motivata da un particolare frame in cui si vedono le parti intime del cantante quando era ancora un neonato.

La Reazione di Enrico Nigiotti

In seguito alla rimozione del video, Enrico Nigiotti ha espresso pubblicamente la sua opinione su quanto accaduto. Attraverso il video su Instagram, ha spiegato che la scena incriminata riguardava i primi secondi del video in cui appare lui da neonato durante il suo primo bagnetto in vasca. Curiosamente, né lui, né il regista avevano notato la presenza di questa immagine, tanto che neanche i fan avevano fatto alcun commento in proposito. Enrico Nigiotti ha ironicamente elogiato YouTube per la sua attenzione ai dettagli, sottolineando con un pizzico di sarcasmo l’efficacia dei controlli della piattaforma rispetto alla loro “intelligenza artificiale”.