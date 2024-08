Esercitazioni militari nel Pacifico: l’Aeronautica Militare italiana partecipa a Pitch Black 2024 e Rising Sun 2024

Ultimo aggiornamento il 5 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Si è recentemente conclusa in Australia l’esercitazione Pitch Black 2024, un’importante attività internazionale di addestramento aereo organizzata dalla Royal Australian Air Force . L’Aeronautica Militare italiana ha svolto un ruolo significativo in questo evento di collaborazione militare, prima di dirigersi in Giappone per la Rising Sun 2024, un’altra esercitazione chiave della Japan Air Self-Defense Force . Approfondiamo i dettagli di queste due importantissime esercitazioni.

Pitch Black 2024: un successo per la cooperazione internazionale

Dettagli sull’esercitazione australiana

Pitch Black 2024 ha avuto luogo a Darwin, con la partecipazione di diverse forze aeree provenienti da tutto il mondo. È stata la prima volta che l’Aeronautica Militare italiana ha preso parte a questo prestigioso evento, e l’operazione ha registrato risultati notevoli. Durante le tre settimane di addestramento, sono state effettuate circa 250 sortite che hanno totalizzato oltre 300 ore di volo. Questo dato sorprende, considerando che oltre il 30% delle operazioni si sono svolte in notturna, a dimostrazione delle capacità avanzate e del livello di allenamento degli equipaggi.

L’esercitazione ha coinvolto piloti, squadre di volo e tecnici di 19 nazioni, principalmente europee e asiatiche, che hanno operato con velivoli come F-35 A e B ed Eurofighter. Un supporto fondamentale è stato fornito dall’aviorifornitore KC-767A e dall’assetto di comando e controllo E-550 Caew, elementi cruciali per garantire la massima efficienza operativa. Tale collaborazione riflette l’impegno delle forze aeree nel rafforzare la sicurezza e la stabilità dell’area indopacifica.

La partecipazione italiana

L’Aeronautica Militare ha schierato quasi 400 militari, tra cui piloti e personale tecnico, con oltre 20 aerei coinvolti nelle operazioni. Questa presenza non solo ha messo in evidenza la professionalità e l’esperienza del personale italiano, ma ha anche consolidato le relazioni bilaterali con altre forze aeree internazionali. Attraverso l’addestramento congiunto e il confronto tra le diverse dottrine operative, i partecipanti hanno potuto affinare le proprie capacità e scambiare best practices, essenziali per affrontare le sfide odierne.

Rising Sun 2024: un nuovo capitolo in Giappone

L’importanza della Rising Sun 2024

Dopo la conclusione di Pitch Black 2024, gli aerei dell’Aeronautica Militare si sono diretti verso Misawa, Giappone, dove dal 6 al 9 agosto si svolgerà Rising Sun 2024. Questa esercitazione, organizzata dalla Japan Air Self-Defense Force , vedrà la partecipazione della United States Air Force e altri partner internazionali. La Rising Sun 2024 rappresenta una fase cruciale nella strategia della Campagna Aerea in Indopacifico, sottolineando l’importanza di questo teatro operativo per la difesa collettiva.

Obiettivi e aspettative

Rising Sun 2024 si concentrerà su scenari operativi complessi che richiederanno un’approfondita collaborazione tra i diversi paesi partecipanti. L’obiettivo principale è migliorare l’interoperabilità tra le forze aeree alleate e sviluppare strategie di risposta pronte ed efficienti in situazioni di crisi. L’Aeronautica Militare italiana porterà l’esperienza acquisita a Pitch Black e sarà in grado di contribuire attivamente alle manovre e alle simulazioni previste durante l’esercitazione giapponese.

Questo coinvolgimento evidenzia l’impegno dell’Italia nel potenziare le proprie capacità di difesa e nel sostenere stabilità e serenità nella regione Asia-Pacifico. Infatti, il rafforzamento delle alleanze strategiche e il miglioramento delle competenze operative attraverso queste esercitazioni sono elementi chiave per garantire un futuro di sicurezza condivisa per tutti i membri della comunità internazionale.