Esplosione in azienda a Latina: un morto e un ferito grave nell’incidente di lavoro

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un tragico incidente sul lavoro ha colpito la comunità di Latina, con il bilancio di un morto e di un ferito grave. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Nascosa, nei pressi della città. La causa dell’accaduto sembra essere l’esplosione di un serbatoio di gas liquido all’interno della P.S.T., un’azienda specializzata in costruzioni metalliche e plastiche. La notizia ha scosso non solo i lavoratori, ma l’intera comunità locale, ancora più colpita dalla gravità della situazione.

Il drammatico incidente in via Nascosa

Una sequenza di eventi tragici

Nel pomeriggio di oggi, un’esplosione ha sconvolto la tranquillità dell’area industriale di via Nascosa. Le prime ricostruzioni parlano di un’esplosione di un serbatoio di gas liquido, evento che ha avuto conseguenze devastanti per i lavoratori presenti nei locali della P.S.T.. L’impatto dell’esplosione ha causato immediatamente un panico diffuso tra le persone, con urla e richieste di aiuto che si sono levate nell’aria, creando una situazione di caos.

La vittima, la cui identità non è ancora stata resa pubblica, è stata trovata all’interno dei locali dell’azienda. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale degli operatori del 118, la persona non è sopravvissuta. Un altro lavoratore, ferito gravemente, è stato prontamente trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono attualmente critiche. L’azienda P.S.T. è al momento in fase di verifica per comprendere le cause esatte dell’incidente.

Intervento delle autorità e soccorso

Il sito dell’incidente è stato immediatamente sigillato dalle forze dell’ordine. Diverse ambulanze del 118 sono arrivate sul luogo, insieme a un’eliambulanza per garantire un intervento rapido e per il trasporto del ferito in uno degli ospedali più attrezzati della regione. La Polizia della Questura di Latina ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato a questa drammatica situazione. Anche i Carabinieri sono intervenuti, supportando le operazioni sul posto.

Testimoni oculari raccontano il momento in cui è avvenuta l’esplosione, descrivendo un forte boato e una luce accecante, seguiti da una nuvola di fumo e detriti. Le sirene delle ambulanze hanno riempito l’aria, mentre i soccorritori si affrettavano a prestare aiuto. La scena è stata sicuramente straziante, con i familiari delle vittime che aspettavano notizie all’esterno dell’azienda.

La reazione della comunità e delle autorità

Il supporto del sindaco e delle istituzioni locali

A pochi minuti dall’incidente, il sindaco di Latina, Matilde Celentano, è giunta sul luogo dell’esplosione per seguire da vicino la situazione e mostrare il proprio supporto alle famiglie coinvolte. La Celentano ha espresso cordoglio per la vittima e ha assicurato che le autorità faranno tutto il possibile per garantire giustizia e sicurezza nei luoghi di lavoro. In una nota rilasciata, ha sottolineato l’importanza di indagini approfondite per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro.

La comunità di Latina è rimasta profondamente scossa dall’incidente. Molti lavoratori e cittadini si sono riuniti per esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime. Diverse associazioni locali, tra cui sindacati e gruppi di volontariato, hanno dichiarato la loro disponibilità a fornire supporto psicologico e assistenza alle persone colpite da questa tragedia.

L’importanza della sicurezza sul lavoro

Questo tragico evento porta alla ribalta una questione cruciale: la sicurezza sul lavoro. Nonostante le normative vigenti, incidenti come questo evidenziano la necessità di un monitoraggio costante delle condizioni di lavoro e di attuare rigorosi protocolli di sicurezza, soprattutto in aziende che maneggiano materiali pericolosi come gas liquido. Le autorità preposte saranno chiamate a esaminare attentamente le misure adottate dalla P.S.T. per garantire che siano conformi alle normative.

La speranza è che quanto accaduto possa fungere da monito per migliorare le condizioni di lavoro e garantire la massima sicurezza per ogni lavoratore, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più. Le inchieste in corso si concentreranno non solo sull’incidente stesso, ma anche sulla prevenzione di incidenti futuri in aziende simili.