"Everywhere I Go - Coincidenze d'amore": La nuova serie turca protagonista di Mediaset Infinity

La serie turca Everywhere I Go ha conquistato il cuore del pubblico italiano, arrivando in esclusiva su Mediaset Infinity. Protagonizzata da Furkan Andic e Aybüke Pusat, questa commedia romantica promette emozioni uniche attraverso 75 episodi. Con un cast di talento che include anche Ali Yagci e Aslihan Malbora, la serie promette di regalare momenti indimenticabili ai telespettatori.

Eventi e durata degli episodi di Everywhere I Go

Scopriamo insieme la quantità di episodi di Everywhere I Go, ma soprattutto quali sorprese ci attendono in termini di durata. Con un totale di 75 coinvolgenti puntate, la serie turca ci condurrà attraverso una storia avvincente che verrà rilasciata quotidianamente a partire dal 1° marzo. Ogni episodio avrà una durata di 45 emozionanti minuti, garantendo al pubblico una visione coinvolgente e appassionante.

Intrighi e romanticismo: la trama di Everywhere I Go

Selin, interpretata da Aybüke Pusat, è una giovane e talentuosa architetto che sembra finalmente trovare l’equilibrio nella sua vita quando trova la casa dei suoi sogni da acquistare. Demir, magistralmente interpretato da Furkan Andic, è un affascinante uomo d’affari che decide di tornare nel suo paese d’origine, acquistando proprio la casa dove ha trascorso la sua infanzia.

I destini dei due protagonisti si intrecciano in modo inaspettato quando scoprono di essere entrambi proprietari della stessa casa. Tra complicazioni e sorprese, la vicenda si fa sempre più intricata quando Selin si rende conto che Demir è il nuovo investitore della sua azienda. Il conflitto tra i due si accende sia sul fronte personale che professionale, ma allo stesso tempo cresce una chimica irresistibile tra loro, dando vita a una storia d’amore appassionante.

Lasciatevi coinvolgere dall’emozionante storia di Everywhere I Go, disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, sia con sottotitoli che in lingua italiana. Un mix di intrighi, romanticismo e colpi di scena vi aspetta in questa serie che promette di conquistare i cuori di chi ama le storie avvincenti e i sentimenti intensi.