Falconara Marittima: inaugurato lo sportello sociale per il sostegno alle famiglie in difficoltà

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2024 by Redazione

A Falconara Marittima è stato recentemente inaugurato uno sportello sociale dedicato al sostegno delle famiglie. Coordinato dalla psicologa e psicoterapeuta Simona Cardinaletti, questo servizio ambizioso si propone di rispondere alle problematiche quotidiane delle famiglie in difficoltà, offrendo ascolto e orientamento. Il progetto è partito il primo settembre e rappresenta una delle iniziative promosse dal Comune, in sinergia con l’associazione Ecco Tuo Figlio Odv, per il biennio 2023, sotto il Fondo Statale Politiche per la famiglia.

Un servizio dedicato alle famiglie

Funzioni e modalità di accesso

Lo sportello sociale offre un ambiente di accoglienza, nel rispetto della privacy e dell’anonimato, garantendo un approccio professionale e discreto. Operando il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17, le famiglie possono contattare il numero 3930076388 per ricevere supporto. L’obiettivo primario di questo servizio è fornire un luogo dove i genitori e le persone in difficoltà possano esprimere le proprie esigenze, ricevere ascolto e ottenere indicazioni utili per affrontare le sfide quotidiane.

Il servizio non solo ascolta le richieste, ma si propone anche di orientare le famiglie verso risorse locali disponibili, piani di intervento e altre assistenze che possano essere necessarie. In tempi di crisi, un supporto immediato può fare la differenza nel benessere delle persone e della comunità, pertanto questo sportello rappresenta un’importante risposta alle nuove esigenze sociali.

Attività e collaborazioni previste

Il progetto è frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione Ecco Tuo Figlio Odv, che fornisce professionalità e risorse umane. Le attività di ascolto e monitoraggio avvengono in stretta interazione con le istituzioni locali, garantendo una risposta immediata alle emergenze familiari.

Inoltre, l’assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia, Ilenia Orologio, ha ritenuto fondamentale questo progetto, sottolineando l’importanza di formare agenti educativi come genitori e insegnanti, che possano avere strumenti utili per migliorare il benessere dei ragazzi. Inoltre, si prevede la realizzazione di incontri e attività tematiche che coinvolgano la comunità, rendendo tutti partecipi nella costruzione di un ambiente educativo seppur distante dalle problematiche quotidiane.

L’associazione e il suo impegno

Storia e missione dell’associazione Ecco Tuo Figlio Odv

L’associazione Ecco Tuo Figlio Odv è stata fondata nel 1998 da un gruppo di famiglie affidatarie, con la visione di promuovere una cultura dell’accoglienza per minori in difficoltà e le loro famiglie. Negli anni, ha svolto un ruolo cruciale nell’accoglienza di minori e nel supporto delle famiglie affidatarie, contribuendo a creare una rete di solidarietà e supporto per chi vive situazioni di vulnerabilità.

La missione dell’associazione si estende oltre l’accoglienza; si impegna attivamente nella sensibilizzazione e formazione riguardo all’affido familiare. Collaborando con enti pubblici e privati, Ecco Tuo Figlio contribuisce allo sviluppo di politiche più efficaci per il sostegno delle famiglie e dei minori, affrontando questioni significative come la crisi economica e la gestione delle difficoltà relazionali.

Un impegno costante verso la comunità

In questi anni, l’associazione ha messo in campo una serie di iniziative, eventi e campagne di sensibilizzazione, con l’obiettivo di educare e promuovere una cultura dell’accoglienza. Grazie a questo lavoro, è riuscita a coinvolgere diverse parti della comunità, dalle istituzioni agli ambiti educativi, creando un sistema integrato di supporto alle famiglie più fragili.

La realizzazione dello sportello sociale a Falconara Marittima rappresenta una naturale evoluzione delle attività dell’associazione. Aggiunge un nuovo tassello nell’offerta di servizi di sostegno, rafforzando il messaggio che, in situazioni di crisi, nessuno deve sentirsi solo. L’iniziativa si pone come un punto di riferimento cruciale per le famiglie, creando possibilità di incontro, dialogo e soluzioni pratiche.