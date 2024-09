Federica Pellegrini pronta a sfidare la danza in Ballando con le Stelle: ecco cosa ha dichiarato

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini entra a far parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il popolare programma di danza di Rai Uno. Durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi il 28 settembre 2024, la Pellegrini ha condiviso le sue aspettative per questa esperienza, rivelando il suo approccio al mondo della televisione e le prospettive future nella sua carriera sportiva.

Federica Pellegrini: un atleta tra sport e televisione

Federica Pellegrini, conosciuta per i suoi successi nel nuoto e per aver rappresentato l’Italia in numerosi eventi internazionali, si cimenta ora in una nuova sfida, quella della danza. La campionessa ha sottolineato, durante l’incontro stampa, quanto possa essere interessante e stimolante avventurarsi in un contesto televisivo, dichiarando: “Fare tv mi diverte e lo farò fin quando ci saranno sfide divertenti per me.” Questa affermazione non solo evidenzia il suo spirito competitivo, ma anche il desiderio di mettersi alla prova in un campo per lei ancora inesplorato.

La Pellegrini, che ha già avuto esperienze in televisione, come ospite in vari programmi e come commentatrice sportiva, si dice animata dalla curiosità e dalla voglia di apprendere nuove abilità. Tuttavia, ha anche tenuto a precisare che il suo cuore rimane legato al mondo dello sport, riferendosi a ruoli più dirigenziali con una certa cautela. Quando le è stato chiesto se sarebbe interessata a diventare presidente del CONI, ha risposto candidamente: “Non sono pronta a dedicare la mia vita e tutti i miei giorni allo sport.” Questa dichiarazione dimostra la sua autoconsapevolezza e il rispetto per gli impegni richiesti da un ruolo tanto significativo.

Ballando con le Stelle: una nuova edizione da record

La conferenza stampa ha rivelato anche importanti novità riguardo alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice Milly Carlucci ha annunciato che quest’anno il programma avrà una durata maggiore rispetto alle edizioni precedenti. “Si allunga rispetto al passato”, ha detto Carlucci, spiegando che ci saranno due puntate in più e addirittura si partirà prima del solito. L’ottimismo della conduttrice sembra essere giustificato, con un cast variegato e intrigante che promette di intrattenere il pubblico.

Oltre alla Pellegrini, il programma accoglierà personalità di spicco, come Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni e Federica Nargi, tra gli altri. Riguardo a I Cugini di Campagna, si è confermato che il duo sarà considerato come un singolo concorrente, aumentando ulteriormente l’elemento di curiosità nel format. La presenza di questi concorrenti trasversali, con esperienze diverse nel mondo dello spettacolo, eleva l’aspettativa attorno al programma.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia come un evento da non perdere. Con un cast diversificato e la promessa di un’accresciuta lunghezza delle puntate, gli appassionati della danza e della cultura pop possono aspettarsi uno spettacolo ricco di emozioni, colpi di scena e intrecci tra celebrità e talento.

Avvio del programma e aspettative

Ballando con le Stelle partirà ufficialmente sabato 28 settembre 2024, e già si susseguono le voci su come il pubblico potrà accogliere e supportare i vari concorrenti. La presenza di Federica Pellegrini, con la sua storia di successi sportivi e il suo spirito di competizione, aggiunge un ulteriore livello di interesse alla trasmissione. Gli appassionati di danza e di sport seguiranno con attenzione le sue evoluzioni, sia in pista che nei momenti di interazione con gli altri concorrenti.

La connessione tra sport e spettacolo è più forte che mai, e in questo contesto Pellegrini rappresenta l’ideale fusione tra le due dimensioni. Gli spettatori si preparano quindi a vivere un’esperienza entusiasmante, dove la passione per la danza si intreccia con la determinazione di una campionessa che non smette mai di mettersi in gioco.