Federico Fashion Style: l’inaugurazione del nuovo salone a Palermo

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Federico Fashion Style, l’hairstylist dei vip

Federico Fashion Style, noto hairstylist dei vip, ha dato il via al suo sesto salone a Palermo, all’interno del lussuoso Domina Zagarella Sicily. Situato nella suggestiva baia di Porticello, il negozio si inserisce in un ambiente di macchia mediterranea, offrendo un’esperienza esclusiva ai suoi clienti. Dopo le aperture di successo ad Anzio, Roma, Napoli, Firenze e Milano, Federico continua a far parlare di sé nel mondo della bellezza e dello stile.

L’inaugurazione esclusiva: moda, ospiti vip e spettacoli folcloristici

La serata di apertura del nuovo salone di Federico Fashion Style è stata un vero trionfo di eleganza e glamour. Dopo un sofisticato cocktail party, è stato servito un ricco cena di street food siciliano, accompagnato da spettacoli folcloristici che hanno incantato gli ospiti. L’artistic team ha dato il via a un evento indimenticabile, seguito da un coinvolgente dj set. Tra gli illustri presenti, spiccano nomi come Valeria Marini, Aida Yespica e Mirko Gancitano, che hanno reso ancora più splendida la serata. Le due celebrità femminili hanno scelto Federico come loro hairstylist di fiducia, confermando il suo talento nell’arte della bellezza. Infatti, Federico Fashion Style ha avuto un ruolo di rilievo nel matrimonio di Guenda Goria e Mirko Gancitano, celebrato lo scorso maggio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Il ritorno in televisione: Federico Fashion Style e “Il salone delle celebrità”

Dopo una pausa di due anni, Federico Fashion Style è tornato sul piccolo schermo con il programma “Il salone delle celebrità”, trasmesso su Real Time. Nel corso dell’evento di inaugurazione del suo nuovo salone, Federico ha condiviso aneddoti e momenti significativi della sua carriera, sottolineando il privilegio di essere stato parte integrante di momenti speciali nella vita dei suoi clienti. La passione, la dedizione e l’innovazione sono i pilastri su cui Federico ha costruito il suo impero nel mondo dell’hairstyling, conquistando la fiducia di una clientela esigente e affezionata.

