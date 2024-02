Fedez accusato di essere ‘nullatenente’: esposto del Codacons. Il rapper conferma: “tutto vero”

Il Codacons chiede indagini sulla ricchezza di Fedez

L’Associazione dei consumatori Codacons ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza di Milano e Roma, chiedendo indagini sul patrimonio del rapper Fedez. Nel documento di 9 pagine, il Codacons denuncia “un uso continuo e ripetuto di operazioni poco trasparenti e talvolta senza un’apparente ragione economica” da parte del “gruppo Fedez”. Tuttavia, al momento l’Associazione non è in grado di dimostrare che il rapper e la sua società evadano le tasse.

Le dichiarazioni di Fedez nel processo per diffamazione

Durante un processo per diffamazione nel 2020, Fedez aveva dichiarato di essere “nullatenente” e di non possedere alcun bene. Tuttavia, il Codacons ha sollevato sospetti sul patrimonio del cantante, commissionando uno studio al commercialista Gian Gaetano Bellavia. L’esposto presentato alla Guardia di Finanza si basa su questo studio e chiede verifiche sulla gestione fiscale delle operazioni svolte da Fedez e dalle sue società.

La risposta di Fedez alle accuse

Fedez ha risposto alle accuse attraverso un articolo pubblicato su Repubblica Online, sostenendo che le sue dichiarazioni sono state decontestualizzate. Ha spiegato che durante il processo gli è stata posta una domanda sulle proprietà a lui intestate, e ha risposto che non possiede nulla a nome proprio, ma che tutto è intestato alle società della sua famiglia. Il rapper ha affermato di aver detto la verità e di non aver commesso alcun reato.

Il patrimonio di Fedez

Nonostante le dichiarazioni del rapper, è indubbio che il suo patrimonio, escludendo i beni di sua moglie Chiara Ferragni, sia molto consistente. Nel 2023, la rivista Forbes aveva stimato che le ricchezze di Fedez superassero i 20 milioni di euro, tenendo conto degli introiti delle società di cui il cantante è a capo. Tuttavia, i guadagni elevati di Fedez non confermano necessariamente che le sue dichiarazioni del 2020 siano false.

In conclusione, il Codacons ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza chiedendo indagini sul patrimonio di Fedez. Tuttavia, al momento non ci sono prove concrete di evasione fiscale da parte del rapper. Fedez ha risposto alle accuse sostenendo di aver detto la verità durante il processo per diffamazione del 2020. Il suo patrimonio, escludendo i beni di sua moglie, è stimato in oltre 20 milioni di euro. Resta da vedere come si evolverà questa querelle tra il rapper e il Codacons.

About The Author