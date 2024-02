Fedez e Chiara Ferragni: Le ultime novità sulla separazione

Panoramica sulla crisi della coppia Ferragnez

La notizia della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni ha scosso i fan della coppia più popolare del mondo dei social media. Mentre in passato Fedez ha preferito mantenere un profilo basso durante le dispute con Chiara, questa volta ha sorpreso tutti con la sua reazione non convenzionale. Al contrario di mostrare tristezza o rancore, il rapper ha optato per un approccio più divertente e ironico sui social. Durante un evento a Torino incentrato sulla salute mentale dei giovani, Fedez ha affrontato con leggerezza le recenti novità sulle questioni legali riguardanti il podcast Muschio Selvaggio, coinvolgendo l’ex amico Luis Sal. In mezzo alle voci e alle speculazioni, Fedez ha voluto rassicurare i suoi fan sulla continuità del progetto e ha ringraziato il team per il sostegno ricevuto durante un periodo turbolento.

Il chiarimento di Fedez su Instagram

Fedez, rimanendo fedele al suo stile schietto e trasparente, ha utilizzato il suo profilo Instagram per chiarire la situazione e dissipare i dubbi riguardanti la sua partecipazione continua nel progetto Muschio Selvaggio. Ha spiegato che nonostante le voci circolanti, il tribunale di Milano non ha ancora emesso un verdetto definitivo sulle quote in questione, mantenendo così in sospeso la disputa con Luis Sal. Fedez ha sottolineato che le quote che gli appartengono non sono destinate a essere trasferite all’ex amico e che attualmente un custode avrà l’incarico di gestirle nell’interesse della società. Questa chiara affermazione mirava a rassicurare i fan preoccupati sul futuro del podcast e a dissipare eventuali malintesi riguardanti il suo coinvolgimento nel progetto. Infine, Fedez ha espresso la sua gratitudine al team di lavoro di* Muschio Selvaggio *per il supporto dimostrato durante questo momento di incertezza, evidenziando la determinazione e la passione che li ha spinti a credere nel progetto, nonostante le avversità incontrate lungo il cammino.