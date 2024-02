Fedez e Ferragni si sono lasciati: conferma e reazione della fashion blogger

Fedez e Chiara Ferragni: la crisi e la separazione

Fedez ha deciso di lasciare la casa coniugale, mettendo fine alla relazione con Chiara Ferragni. La crisi tra i due era già evidente sin dal Festival di Sanremo 2023, quando il rapper ha attirato l’attenzione per motivi diversi, generando polemiche. Dagospia ha rivelato questa notizia bomba, confermata anche dal Corriere della Sera, che ha riportato i dettagli dell’indiscrezione.

“Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi, ciò che non è accettabile è smettere,” ha condiviso Chiara Ferragni su Instagram in un momento di riflessione. La sua reazione alle voci sulla separazione è stata curiosa: ha pubblicato contenuti durante una sessione di allenamento, con la didascalia “back at it”, indicando il suo ritorno all’attività fisica. Le sue Stories hanno mostrato citazioni motivazionali e pensieri personali, come “La forza non è fuori, è dentro di te*”.

Attualmente, Fedez mantiene un profilo basso e non ha commentato pubblicamente la situazione. D’altra parte, Chiara Ferragni ha condiviso messaggi di resilienza e forza con i suoi follower, poco prima che le voci sulla separazione diventassero di dominio pubblico. Le loro vite sembrano già seguire percorsi separati da diverse settimane, con Chiara che trascorre del tempo con la sua famiglia a Milano e il rapper concentrato sui suoi progetti professionali.

In conclusione, la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni sembra confermare che i problemi di coppia erano reali e non frutto di speculazioni. Le due star, nonostante la separazione, continuano le loro attività in modo indipendente, lasciando aperte le porte a possibili sviluppi futuri.

