Fedez e il suo soggiorno in Sardegna tra relax e lavoro

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Le vacanze di Fedez e Silvio in Sardegna

Fedez accompagna le sue giornate in Sardegna con la presenza costante del suo cane Silvio, un fedele golden retriever che condivide con lui momenti di relax e di lavoro. Le foto pubblicate sui social mostrano il rapper mentre si gode pranzi in barca o mentre si cimenta nell’apprendere il surf. Anche se il lavoro non manca, Fedez trova modo di concedersi pause di distensione, come quella in cui ha condiviso la sua passione per il banana split con nutella e gelato al pistacchio guardando Temptation Island.

Fedez: rientro nel mondo della musica live

Dopo un breve stop dovuto a problemi di salute, Fedez è pronto a tornare sul palco con i suoi dj set. La sua partecipazione alle serate previste per la prossima estate è stata temporaneamente sospesa in attesa del via libera dai medici. Fortunatamente, le ultime notizie confermano che il rapper potrà tenere il suo show il 20 luglio all’Opera club di Cagliari e successivamente il 4 e il 16 agosto al Billionaire di Porto Cervo. Fedez, desideroso di riprendere a esibirsi, non vede l’ora di riconnettersi con il suo pubblico e di condividere la sua musica in un ambiente live e coinvolgente.