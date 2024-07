Fedez in vacanza nella lussuosa villa sul Lago di Como

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Fedez si gode una pausa relax nella sua sontuosa villa sul Lago di Como

Fedez si gode una pausa relax nella sua sontuosa villa sul Lago di Como insieme ai figli Leone e Vittoria, nonché al fedele compagno a quattro zampe Silvio. La dimora, acquistata due anni fa durante i tempi in cui la famiglia era ancora unita, è ora in vendita. Tuttavia, in attesa di trovare il giusto acquirente, il rapper ha deciso di trascorrere del tempo con i suoi piccoli. Nel frattempo, fra l’ex coppia le frecciatine e le paparazzate si intensificano, soprattutto in compagnia di presunti nuovi partner.

Una panoramica della lussuosa villa e la gioia dei bambini

Fedez non perde tempo a rispondere alle provocazioni mostrandosi sorridente e rilassato nella dimora di lusso condividendo momenti su Instagram. Nelle storie pubblicate è possibile ammirare la splendida piscina a sfioro, gli arredi curati e i giochi sparsi per il giardino, testimoni del passato felice della famiglia. L’architetto di famiglia, Filippo Fiora, ha ristrutturato completamente la villa che presto cambierà proprietario. Tra gli scatti, Fedez posa accanto ai suoi figli e al simpaticissimo cane Silvio, nuovo membro della famiglia al posto di Paloma, il cane rimasto con l’ex moglie.

Fedez e il suo entourage: nuove fiamme e presunti amori

La presenza di Fedez nella villa sembra essere un gesto provocatorio nei confronti di Chiara Ferragni, la quale aveva sempre sognato di possedere una dimora sul Lago di Como. Nonostante i rumors di una relazione con la modella Garance Authié, il rapper è stato visto in compagnia di amici e di Taylor Mega, ex fidanzata di un amico. Dall’altra parte, Chiara Ferragni non resta sola a casa nella separazione e si mostra con il presunto nuovo compagno, l’ortopedico Andrea Bisciotti. Sul fronte lavorativo, Fedez ha da poco pubblicato il singolo “Sexy Shop” inciso con Emis Killa, continuando a tener alta l’attenzione del pubblico sulla sua carriera musicale.

