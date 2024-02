Fedez: la sua battaglia per “Muschio Selvaggio” e l’intervento sulle quote

A poche ore dall’uscita di una nota diramata dall’ufficio stampa di Luis Sal in merito alla decisione del giudice sul destino di Muschio Selvaggio, Fedez interviene sulla questione. Il rapper chiarisce che, nonostante la decisione del tribunale di Milano riguardo alla gestione delle sue quote, la causa che deciderà il merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le sue quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio S.r.l., non nell’interesse di Luis Sal. Fedez sottolinea di non essere stato esautorato da nulla e conferma che le puntate continueranno ad andare in onda. In un messaggio di ringraziamento, il rapper esprime gratitudine alle persone che hanno sostenuto il progetto negli ultimi dieci mesi, enfatizzando il lavoro svolto con passione e impegno nonostante le difficoltà incontrate.

Fedez: il suo percorso di lotta e rinascita

La lotta di Fedez contro la malattia e il sostegno alla salute mentale

Martedì 27 febbraio, Fedez è sbarcato a Torino per parlare di salute mentale con gli studenti al Circolo dei Lettori. Durante un’intervista con la giornalista Chiara Bidoli del Corriere, il rapper ha raccontato apertamente la sua personale battaglia contro la malattia e la sua esperienza con la salute mentale. Fedez ammette di aver attraversato momenti estremamente difficili, arrivando a prendere sette psicofarmaci contemporaneamente e a soffrire di balbuzie. Rivela di aver affrontato il tumore neuroendocrino al pancreas diagnosticatogli nel 2002 e di essere stato costretto a confrontarsi con la possibilità della morte. La sua esperienza lo ha portato a sensibilizzarsi sul tema della salute mentale e a condividere il suo percorso di rinascita per aiutare gli altri.

Fedez e la sensibilizzazione sui problemi della gioventù

*La pandemia ha reso ancora più fragili il futuro di tante ragazze e ragazzi, afferma Fedez *

Fedez riflette sull’impatto della pandemia sulle giovani generazioni, evidenziando come il contesto attuale abbia reso ancora più precario il futuro di molte persone. Il rapper sottolinea che la crisi climatica, la disoccupazione e la mancanza di prospettive hanno reso i giovani particolarmente vulnerabili, con gravi conseguenze sulla loro salute mentale. Fedez sottolinea l’importanza di affrontare apertamente i problemi legati al benessere psicologico dei giovani, evidenziando che spesso le morti giovanili avvengono per suicidio, un tema spesso trascurato dalla società. Il rapper si impegna a sensibilizzare sull’importanza di supportare e comprendere le sfide che i giovani affrontano, offrendo il suo sostegno e la sua testimonianza come fonte di ispirazione e speranza.*