Fedez sfida Lucarelli a Muschio Selvaggio: una sorpresa imperdibile

Matteo Mariotti, l’ospite di Muschio Selvaggio, racconta l’attacco dello squalo

Oggi, 5 febbraio, è stato pubblicato un nuovo episodio di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Mr. Marra. L’ospite di questa puntata è stato Matteo Mariotti, un giovane di 20 anni originario di Parma che ha perso una gamba a causa di un attacco di squalo in Australia. Durante l’intervista, Mariotti ha raccontato in dettaglio la drammatica vicenda che lo ha coinvolto.

Tutto è iniziato il 9 dicembre, quando Mariotti ha appreso la notizia della morte del suo nonno. Per cercare conforto, ha deciso di andare a nuotare, un’attività che faceva spesso insieme al nonno. Purtroppo, mentre si trovava in una spiaggia nel Nord dell’Australia, è stato attaccato improvvisamente da uno squalo.

La polemica con Selvaggia Lucarelli e la raccolta fondi

Il caso di Matteo Mariotti ha attirato l’attenzione anche a causa di una polemica che lo ha coinvolto insieme alla giornalista Selvaggia Lucarelli. Lucarelli ha sollevato dubbi sulla trasparenza della raccolta fondi organizzata dagli amici del giovane per aiutarlo. Durante il podcast, Mariotti ha parlato anche di questa controversia.

Il giovane ha raccontato di aver ricevuto numerosi insulti a seguito delle accuse mosse da Lucarelli, arrivando addirittura a ricevere minacce di morte. Ha espresso la sua irritazione per il fatto che la giornalista abbia usato il suo nome senza mai contattarlo o rispondere ai suoi messaggi.

L’invito di Fedez a Selvaggia Lucarelli

Durante il podcast, Fedez ha colto l’occasione per fare un’inattesa proposta a Selvaggia Lucarelli. Ha invitato la giornalista al suo podcast per discutere della vicenda di Matteo Mariotti:

“Io non lo nego, a me non sta simpatica, ma voglio provare, vi giuro, ad analizzare questa cosa con più onesta intellettuale possibile. Selvaggia noi siamo qua. Matteo è qua, come vedi è sano, lucido, ha delle cose da dirti. Se tu rivendichi e credi in quello che fai, questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli, se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo. Io credo che una persona che ha fatto della trasparenza, del fact checking, della verità il suo baluardo, secondo me, dovrebbe sedersi a un tavolo pubblicamente e dare delle spiegazioni se no viene un po’ meno tutto il lavoro che ha fatto.”

I rapporti tra Fedez e Selvaggia Lucarelli sono notoriamente tesi. La giornalista ha criticato più volte il rapper, che ha risposto a tono. In passato, Selvaggia è stata la prima a sollevare dubbi sull’autenticità delle iniziative benefiche sostenute da Chiara Ferragni, molto prima dell’inchiesta della procura di Milano. Pertanto, l’invito di Fedez a Lucarelli è sorprendente, soprattutto considerando che la Ferragni è al centro di un intenso ciclone mediatico. Resta da vedere se Selvaggia Lucarelli accetterà l’invito e diventerà uno degli ospiti di Muschio Selvaggio.

