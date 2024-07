Fedez vs. Daniela Martani: le spese legalis non pagate

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Daniela Martani ha recentemente rivelato che Fedez, a distanza di più di un mese dalla sentenza che lo condanna a pagare le spese legali, non ha ancora saldato il debito. La soubrette ha espresso la sua frustrazione riguardo alla situazione, evidenziando il comportamento del rapper.

La Sentenza e le Spese Legalis Non Pagate

Dopo aver perso la causa intentata contro Daniela Martani, Fedez è stato condannato a coprire le spese legali dell’ex gieffina. Questo fatto è derivato da un commento della Martani riguardante un episodio del 2018, definito da lei come “due idioti palloni gonfiati“. Benché Fedez avesse richiesto un risarcimento di 100 mila euro, il giudice ha accolto il diritto di critica di Martani e ha respinto la richiesta del rapper.

L’Attuale Situazione: Mancanza di Pagamento da Parte di Fedez

Martani ha reso noto che, nonostante la sentenza immediatamente esecutiva a suo favore, Fedez non ha ancora provveduto al pagamento delle spese legali. La soubrette ha dichiarato di non aver ricevuto neanche un centesimo dall’artista, esprimendo la sua delusione per l’atteggiamento del rapper.

La Reazione di Daniela Martani

In un video su Tiktok, Martani ha espresso la sua sorpresa e sconcerto per il comportamento di Fedez, sottolineando come l’artista mostri pubblicamente uno stile di vita lussuoso e sfarzoso. Martani ha evidenziato che, considerando la situazione economica di Fedez, è incomprensibile il suo rifiuto di pagare le spese legali stabilite dal giudice.

Richiesta di Pagamento Forzoso

Date le circostanze, Martani ha dovuto ricorrere a un atto di precetto per sollecitare Fedez al pagamento delle spese legali. La soubrette si è dichiarata profondamente scioccata e ha enfatizzato la sua perplessità nei confronti dell’atteggiamento dell’artista.

La questione delle spese legali non pagate da Fedez a Daniela Martani rappresenta l’ennesimo capitolo di tensione tra i due personaggi, evidenziando uno scontro legale in corso.