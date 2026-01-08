Nasce nel Lazio “Astrea”, il primo Centro di Giustizia Riparativa competente per il distretto della Corte d’Appello di Roma

Ultimo aggiornamento il 8 Gennaio 2026 by Emiliano Belmonte

È attivo “Astrea”, il primo Centro di Giustizia Riparativa del Lazio per il distretto della Corte d’Appello di Roma. Il Centro, gestito dall’ASP Istituto Romano di San Michele nell’ambito del Protocollo tra il Ministero della Giustizia e la Regione Lazio, rappresenta un nuovo presidio territoriale dedicato ai programmi previsti dalla disciplina organica della Giustizia Riparativa di cui alla Riforma Cartabia.

Il CGR “Astrea”, pienamente operativo dal mese di settembre 2025, rappresenta un punto di riferimento innovativo e strategico nel panorama dei servizi territoriali dedicati alla Giustizia Riparativa. La nuova struttura nasce nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Ministero della Giustizia e la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 150/2022, e a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 758 dell’11 settembre 2025, con la quale la gestione è stata formalmente affidata all’ASP Istituto Romano di San Michele.

Con un’équipe di Mediatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa iscritti nell’elenco ministeriale, “Astrea” garantisce interventi pienamente conformi agli standard nazionali della Giustizia Riparativa. Il Centro si inserisce stabilmente nel tessuto territoriale della Regione Lazio, anche grazie al coordinamento con i tre Sportelli generalisti di ascolto per le vittime, già attivi in coprogettazione con gli ETS. Gli Sportelli continueranno a offrire accoglienza, orientamento e primo supporto, mentre il CGR “Astrea” rappresenterà lo spazio dedicato all’attivazione e conduzione dei programmi riparativi, garantendo una presa in carico completa e coerente.

Tra le priorità del Centro “Astrea”: l’attivazione di programmi previsti dalla Riforma Cartabia, il raccordo con Autorità giudiziarie, Ordini professionali, Uffici Giudiziari (UIEPE, USSM), Forze dell’Ordine, Istituti Penitenziari, la collaborazione con scuole, federazioni sportive e la comunità territoriale oltre alla definizione di un modello organizzativo stabile.