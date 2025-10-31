Podio Ferrari 2025: Omr Automotive vince nella categoria “Continuous Learning”

Ultimo aggiornamento il 31 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

Un riconoscimento all’eccellenza e all’innovazione nella filiera produttiva Ferrari

FIRENZE – Nuovo traguardo per Omr Automotive, che si è aggiudicata il prestigioso premio “Continuous Learning” durante il Podio Ferrari 2025, la cerimonia annuale con cui la Casa di Maranello celebra i migliori partner e fornitori a livello globale.

La premiazione si è tenuta al Circuito del Mugello, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari, davanti a un pubblico composto dai protagonisti della filiera automotive di alta gamma.

Eccellenza, formazione e miglioramento continuo

La categoria “Continuous Learning” premia le aziende che si distinguono per la capacità di investire nella formazione delle proprie risorse, nell’innovazione dei processi e nel miglioramento costante della qualità produttiva.

Omr Automotive ha conquistato questo riconoscimento grazie all’impegno nel perfezionamento delle competenze interne e nell’adozione di tecnologie avanzate per la produzione di telai interamente in lega di alluminio destinati ai modelli Ferrari.

“Essere premiati da un brand come Ferrari rappresenta un onore e una conferma del percorso di crescita che stiamo portando avanti – ha dichiarato la direzione di Omr Automotive –.

Questo riconoscimento valorizza il lavoro quotidiano dei nostri team e l’investimento costante nella conoscenza come leva strategica di competitività.”

Una partnership fondata su qualità e innovazione

La collaborazione tra Omr Automotive e Ferrari si basa su valori comuni: eccellenza, precisione e visione tecnologica.

Attraverso una ricerca costante di nuove soluzioni e una solida cultura aziendale del miglioramento, Omr Automotive contribuisce alla realizzazione di componenti fondamentali per le supercar del Cavallino Rampante, simbolo del Made in Italy nel mondo.

Il Podio Ferrari: celebrare i migliori partner del Cavallino Rampante

Il Podio Ferrari è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per l’intera filiera produttiva Ferrari.

Ogni edizione premia le aziende che si distinguono per performance, qualità, sostenibilità e innovazione, sottolineando il valore del lavoro di squadra tra la casa automobilistica e i suoi partner.

Con il premio “Continuous Learning”, Omr Automotive si conferma tra le realtà più dinamiche e all’avanguardia del settore, dimostrando che la formazione continua e la passione per l’eccellenza sono la chiave per costruire il futuro dell’automotive italiano.