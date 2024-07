Filippo Bisciglia svela retroscena esilarante sul Villaggio delle Fidanzate

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Filippo Bisciglia, il noto conduttore televisivo, è tornato alla guida di Temptation Island, il popolare reality show in onda su Canale 5. Nella recente puntata Ludovica e Christian hanno deciso di abbandonare il programma da single, affrontando un falò di confronto immediato.

Il retroscena raccontato da Bisciglia

In un’intervista rilasciata a Fatto Quotidiano, il conduttore ha condiviso alcuni dettagli inediti legati alla sua esperienza con il programma di Mediaset. Bisciglia ha sottolineato l’importanza di Temptation Island per il pubblico, paragonandola all’attesa che suscitava il *Festivalbar in passato. Riguardo a una coppia del programma, Filippo ha confessato di essere stato profondamente colpito: “Quest’anno ho pianto, non specifico quando, ma ero così commosso che non riuscivo a parlare.”*

Oltre a ciò, ha rivelato che tramite Instagram riceve segnalazioni dettagliate sulle crisi tra le coppie. Infine, ha condiviso un aneddoto divertente legato alle ragazze del villaggio, raccontando che alcune di loro gli hanno detto scherzosamente: “Saresti potuto essere tu il tentatore single…”.

Il prossimo episodio emozionante di Temptation Island andrà in onda giovedì 4 luglio su Canale 5. Durante la terza puntata verrà svelata quale coppia lascerà il villaggio in anticipo, chiedendo un falò di confronto prima dei consueti 21 giorni.

