Finita la collaborazione: Fedez annuncia la fine di Muschio Selvaggio

Fedez ha preso una decisione difficile riguardo al suo podcast “Muschio Selvaggio” a seguito di una controversia legale con Luis Sal, suo ex socio. In una serie di storie su Instagram, il rapper ha comunicato che non verranno più registrate nuove puntate del podcast, rendendo le puntate esistenti le ultime di questa avventura tanto amata dai fan.

Un addio doloroso

Le puntate già realizzate potrebbero rappresentare il commiato definitivo di “Muschio Selvaggio”. Fedez, insieme a Marra, ha espresso il proprio dispiacere per la fine del progetto, sottolineando quanto fossero soddisfatti della direzione che aveva preso il podcast. L’addio è stato annunciato con amarezza e la decisione è stata presa a malincuore.

La situazione diventa insostenibile

In un’introduzione dell’ultima puntata pubblicata, Fedez ha spiegato che la situazione lavorativa era diventata difficile da gestire per tutti gli involti. Accanto al rapper c’era Mr. Marra, il nuovo co-conduttore del podcast dopo la separazione da Luis Sal. Marra ha chiarito che si dovrà aspettare per conoscere le decisioni delle parti coinvolte e dei giudici, poiché la questione legale non è ancora risolta.

Difficoltà finanziarie e volontà di continuare

Fedez ha svelato la grave situazione finanziaria legata al podcast: i fondi scarseggiano e le entrate da visualizzazioni non sono sufficienti a sostenere il progetto. Nonostante i sacrifici e la dedicazione di 10 mesi di lavoro, il rapper ha ammesso che le recenti complicazioni rendono difficile proseguire in queste circostanze. Tuttavia, Fedez ha dichiarato con determinazione di voler continuare con il podcast, anche se ciò implicasse acquistare la parte di progetto non di sua proprietà a un prezzo superiore al suo valore attuale.

In attesa di sviluppi

L’unico che ci rimane da fare è attendere e osservare come la situazione evolverà. Le scelte di Fedez, sebbene complesse e rivoluzionarie, dimostrano il suo impegno e la sua passione per il podcast “Muschio Selvaggio”.