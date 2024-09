Fnm Autoservizi lancia un’opportunità imperdibile: stage retribuito e assunzione per nuovi autisti

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un’iniziativa stimolante per chi aspira a diventare autista e vuole intraprendere una carriera nel settore del trasporto pubblico. Fnm Autoservizi ha annunciato l’apertura della nuova edizione della sua Academy, prevista a partire da gennaio e febbraio del prossimo anno. Questa opportunità mette a disposizione un percorso formativo altamente qualificato, che include un stage retribuito, il conseguimento della patente D-E e CQC senza alcun costo per il candidato e un interessante premio di ingresso.

Il programma formativo dell’Academy di Fnm Autoservizi

Dettagli sullo stage retribuito e l’acquisizione delle patenti

Il punto centrale dell’iniziativa è rappresentato da uno stage retribuito di tre mesi, durante il quale i partecipanti avranno l’opportunità di conseguire la patente D-E e il CQC senza dover sostenere costi aggiuntivi. Questo programma offre una retribuzione mensile di 800 euro, rendendo l’inserimento nel mondo del lavoro maggiormente accessibile. Al termine dello stage, i candidati che supereranno con successo gli esami e otterranno l’idoneità potranno essere assunti a tempo indeterminato nella posizione di operatore di esercizio.

La tua carriera nella mobilità pubblica può iniziare senza oneri economici, un aspetto molto vantaggioso per le persone che desiderano intraprendere questa professione. Per i neolaureati, chi viene da esperienze lavorative diverse e chiunque sia motivato a fare carriera, l’Academy di Fnm rappresenta un punto di partenza ideale.

Retribuzione e premi per i nuovi assunti

Il pacchetto di assunzione non si limita solo alla retribuzione mensile e alla formazione. Coloro che completeranno con successo il programma di stage riceveranno un premio di ingresso di 3.000 euro, distribuito in tre tranche. La prima somma di 1.000 euro sarà erogata al momento dell’assunzione, dopo il conseguimento della patente. Le altre due tranche saranno corrisposte rispettivamente al 18° e al 36° mese dall’assunzione. Questa struttura non solo stimola i candidati a impegnarsi nel percorso, ma consente loro anche di affrontare i primi anni di lavoro con un supporto economico significativo.

In aggiunta, Fnm Autoservizi offre ai nuovi autisti un ampio pacchetto welfare, comprensivo di servizi per la salute, opportunità di formazione per l’educazione dei figli e iniziative dedicate al tempo libero. Questo complesso di benefici contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sereno e gratificante, incrementando la soddisfazione e la produttività del personale.

Requisiti per la candidatura

Chi può partecipare e quali sono le aspettative

La selezione per entrare a far parte dell’Academy di Fnm Autoservizi è aperta a tutte le persone di età compresa tra 21 e 45 anni che soddisfino alcuni specifici requisiti. È richiesta una preparazione scolastica attestata da un diploma di istruzione secondaria. Inoltre, i candidati devono possedere la patente di guida di categoria B e dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana, essenziale per la comunicazione nelle mansioni quotidiane.

Non meno importante è il requisito di idoneità fisica e psico-attitudinale, necessario per garantire che i nuovi autisti siano in grado di affrontare le sfide quotidiane del lavoro. È fondamentale avere anche disponibilità a lavorare su turni, nonché una buona predisposizione alle relazioni interpersonali, date le interazioni che gli autisti intrattengono quotidianamente con i passeggeri. Inoltre, una vera passione per la guida è indispensabile per motivare e mantenere il livello di servizio richiesto dall’azienda.

Questa iniziativa non solo contribuisce a formare nuovi professionisti nel settore del trasporto pubblico ma anche a soddisfare le crescenti esigenze operative delle province di Milano, Como, Varese e Brescia, dove la domanda di autisti è costante.