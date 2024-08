Fontana rossa a Milano: protesta per la liberazione di Roger Hallam, fondatore di Extinction Rebellion

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Redazione

A Milano, la piazza Liberty si tinge di rosso, non per la bellezza artistica ma per un motivo ben più urgente: la richiesta di liberazione di Roger Hallam, fondatore dell’associazione ambientalista Extinction Rebellion. Condannato a cinque anni di pena detentiva da una corte londinese, Hallam è al centro di un dibattito internazionale sulle libertà civili e il diritto di protestare. Le azioni dei gruppi di attivismo, tra cui il Comitato milanese per la liberazione di Hallam, evidenziano la crescente tensione tra le esigenze di giustizia climatica e le risposte autoritarie da parte degli Stati.

Background della condanna di Roger Hallam

Il 18 luglio, una corte di Londra ha emesso una sentenza che ha sollevato preoccupazioni a livello globale. Roger Hallam è stato condannato con l’accusa di aver “cospirato” tramite una piattaforma di videocomunicazione per organizzare una protesta non violenta, durante la quale i partecipanti cercarono di bloccare l’autostrada M25, un’importante arteria stradale britannica, nel novembre di due anni fa. Questa azione rientra nel contesto di una strategia di protesta voluta da Extinction Rebellion, che mira a attirare l’attenzione pubblica sulle minacce rappresentate dalla crisi climatica. Le associazioni che difendono Hallam denunciano la severità della pena, sottolineando che risulta sproporzionata rispetto all’azione di protesta, reputata pacifica.

Il processo ha suscitato reazioni intense, con gruppi di sostenitori che affermano che vi siano state gravi irregolarità legali. Al centro delle critiche c’è il comportamento del giudice, descritto da alcuni come parziale e non neutrale, che avrebbe deriso gli imputati e negato loro il diritto fondamentale di una difesa efficace. Questi eventi hanno portato a interrogarsi sullo stato della giustizia in Gran Bretagna, in particolare in relazione alle manifestazioni pacifiche di dissenso.

Le reazioni internazionali e il ruolo delle organizzazioni

La condanna di Hallam ha attirato l’attenzione di organismi e attivisti in tutto il mondo. In particolare, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha inviato un osservatore al processo e ha successivamente dichiarato che la sentenza costituisce una chiara violazione del diritto internazionale. Questa posizione dell’ONU amplifica la critica nei confronti della giustizia britannica e sostiene il dibattito sulla libertà di espressione e il diritto di protestare.

Le associazioni per la giustizia climatica, tra cui il World Congress for Climate Justice e Ultima Generazione, stanno raccogliendo informazioni e preparando manifestazioni a sostegno di Hallam. Questi gruppi sostengono che la pena inflitta rappresenti un pericoloso precedente, affermando che si tratta della più lunga punizione mai inflitta a una persona per una protesta non violenta nella storia del Regno Unito. La loro posizione è che l’azione pacifica non debba essere criminalizzata e che ogni tentativo di fermare la crisi climatica debba essere sostenuto piuttosto che perseguitato.

Questa situazione ha provocato una serie di eventi di protesta in diverse città, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla causa ambientale. Gli organizzatori di queste manifestazioni sperano di sensibilizzare l’opinione pubblica e di esercitare pressione sulle autorità britanniche affinché rivedano e annullino la condanna di Hallam.

Il simbolismo della fontana rossa

La scelta di tingere la fontana di piazza Liberty di rosso non è casuale. Questo colore rappresenta non solo il sangue e il sacrificio per una causa, ma sottolinea anche l’urgenza della situazione climatica. Alla manifestazione hanno partecipato attivisti e sostenitori che hanno esposto cartelli e striscioni, tra cui un messaggio chiaro per la liberazione di Hallam. Questo gesto simbolico si inserisce in una lunga tradizione di utilizzo dell’arte come forma di protesta.

Gli organizzatori sperano che l’installazione temporanea stimoli un dialogo più ampio sulle politiche climatiche e sulla repressione delle libertà di espressione. La fontana, dappertutto nel centro di Milano, è diventata un punto focale per la sensibilizzazione, trasformando una location pubblica in uno spazio di attivismo. Attraverso queste azioni, le associazioni intendono non solo difendere Hallam ma anche promuovere una maggiore consapevolezza sulla crisi climatica che il mondo sta affrontando.

La tensione tra giustizia sociale e repressione continua a essere al centro del dibattito pubblico, con questi eventi che mettono in luce la necessità di un bilanciamento tra ordine pubblico e diritti civili.