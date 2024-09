Fremantle nomina Nicola Maccanico Ceo del Gruppo in Italia: un nuovo capitolo per l’intrattenimento

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Redazione

Fremantle ha ufficializzato la nomina di Nicola Maccanico come nuovo Ceo del Gruppo in Italia, una scelta che segna un’importante evoluzione nella gestione delle sue filiali italiane. Maccanico assumerà il suo ruolo a partire da subito, riportando direttamente ad Andrea Scrosati, Coo del Gruppo e Ceo per l’Europa Continentale. Con una carriera contrassegnata da successi e una riconosciuta competenza, Maccanico avrà il compito di guidare le operazioni italiane delle varie società che fanno parte del gruppo.

Chi è Nicola Maccanico

Un percorso professionale di successo nell’intrattenimento

Nicola Maccanico è un nome di spicco nel panorama della produzione e distribuzione cinematografica italiana. La sua carriera è iniziata in Warner Bros, dove ha potuto affermarsi come leader nel marketing e nella distribuzione cinematografica. Nel 2004 è entrato nel team di Warner Bros Pictures come direttore Marketing, per poi diventare direttore generale del settore Theatrical dal 2009 al 2016. Durante il suo operato, l’azienda ha conquistato la posizione di principale distributore di film in Italia, contribuendo attivamente alla produzione di pellicole italiane di successo.

Dopo l’esperienza in Warner Bros, Maccanico ha svolto un ruolo chiave in Vision Distribution, società di distribuzione cinematografica fondata in collaborazione con Sky Italia e diverse case di produzione. Qui, ha ricoperto la posizione di Ceo fino ad aprile 2021, continuando a rafforzare il suo impatto sull’industria. Successivamente, ha lavorato come EVP Programming di Sky Italia, prima di tornare al suo amore per il cinema assumendo la direzione di Cinecittà. Questo periodo ha visto il rilancio degli storici studi italiani, che sono tornati a essere un punto di riferimento per produzioni nazionali e internazionali.

Le squadre che lavoreranno sotto la direzione di Maccanico

Le realtà che costituiscono Fremantle Italia

Nel nuovo ruolo di Ceo, Maccanico avrà sotto la sua guida diverse entità prominenti nel panorama della produzione e distribuzione in Italia. Le società facenti parte del Gruppo Fremantle in Italia includono Wildside, The Apartment Pictures, Lux Vide e Fremantle Italia. Ognuna di queste realtà si concentra su aspetti specifici dell’intrattenimento, dal contenuto scripted agli unscripted e soap opera. Le attuali amministrazioni delle diverse divisioni continuano a rivestire un ruolo chiave e sono condotte da alcuni dei nomi più noti nel settore: Sonia Rovai, Annamaria Morelli, Luca Bernabei e Marco Tombolini.

Questo conglomerato offre una varietà di contenuti al pubblico, contribuendo non solo alla diversificazione dell’intrattenimento italiano ma anche alla sua crescita. Con la guida di Maccanico, ci si aspetta un’ulteriore sinergia tra queste aziende, favorendo produzioni che siano in grado di resistere alla prova del mercato e raggiungere un pubblico internazionale.

Il Global Leadership Team di Fremantle

Oltre a gestire le società italiane, Maccanico entra anche a far parte del Global Leadership Team di Fremantle. Questo gruppo dirigente internazionale lavora per allineare le strategie aziendali tra le varie filiali del gruppo, ottimizzando la produzione e la distribuzione dei contenuti a livello globale. La presenza di Maccanico in questo team sottolinea l’importanza del mercato italiano per Fremantle, sia in termini di opportunità che di talento locale.

Una visione per il futuro

Impegni e obiettivi di Maccanico nel nuovo ruolo

Nella sua dichiarazione, Nicola Maccanico ha evidenziato la responsabilità e il privilegio che sente nell’assumere questo nuovo ruolo. Il suo obiettivo è chiaro: incentivare la crescita di Fremantle nel mercato italiano, valorizzando i talenti locali e ottimizzando le strategie di innovazione. Maccanico ha espresso l’intento di mantenere un dialogo costante tra la creatività italiana e il pubblico, puntando su produzioni che sappiano riflettere la straordinaria cultura del paese.

Fremantle, sotto la guida di Maccanico, si propone di consolidare la sua posizione nel panorama dell’intrattenimento internazionale, arricchendo l’offerta e portando storie italiane uniche a un pubblico sempre più ampio. Questo ambizioso progetto segna un nuovo capitolo per l’industria audiovisiva italiana, con la promessa di continui investimenti e proposte innovative.

Le parole di Scrosati e Maccanico

Andrea Scrosati, nel commentare la nomina di Maccanico, ha espresso una forte soddisfazione per il suo inserimento nel team. Ha evidenziato come la presenza di un professionista del suo calibro nel gruppo possa contribuire significativamente alla missione di Fremantle in Italia, un paese in cui l’azienda ha già investito oltre un miliardo di euro negli ultimi sei anni.

Maccanico, apprezzando il supporto di Scrosati e il team di Fremantle, ha manifestato entusiasmo per la possibilità di lavorare alla crescita del gruppo e alla promozione del talento italiano nel contesto internazionale. La sua responsabilità prevede di continuare a costruire su fondamenta solide, mirando non solo all’espansione dell’azienda, ma anche alla valorizzazione della creatività locale.