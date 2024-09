Fresh Hop Beer protagonista all’OktoberFresh 2024: scopri l’evento del Birrificio Podere 676

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Emiliano Belmonte

Fiumicino, 27 settembre 2024 – Sabato 5 e domenica 6 ottobre, il Birrificio Agricolo Podere 676 si trasformerà in un vivace palcoscenico di festa per celebrare l’OktoberFresh, un evento imperdibile dedicato alla birra artigianale e alla musica dal vivo. Quest’anno, la manifestazione introduce una novità fresca e intrigante: la Fresh Hop Beer, una birra realizzata con luppolo appena raccolto direttamente dai campi del birrificio.

La Fresh Hop Beer: gusto e freschezza

La Fresh Hop Beer è una birra al 100% artigianale, che si distingue per la sua freschezza e genuinità. Utilizzando luppolo fresco, la birra offre un sapore unico e aromatico che riflette la qualità degli ingredienti locali. I visitatori avranno l’opportunità di degustarla durante l’evento, scoprendo un prodotto che rappresenta l’essenza della tradizione birraia.

Un weekend di divertimento

Oltre alla birra, l’OktoberFresh offrirà un’esperienza gastronomica completa. Gli ospiti potranno gustare deliziosi piatti tipici bavaresi, perfetti per accompagnare le birre artigianali. Non mancheranno attività divertenti e giochi a tema birra, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutte le età. La musica dal vivo accompagnerà le due giornate, creando un’atmosfera vibrante, con una colonna sonora coinvolgente che renderà l’esperienza ancora più memorabile.

Visite guidate al birrificio

Durante l’OktoberFresh sarà possibile effettuare le tradizionali visite guidate nel birrificio. I mastri birrai sveleranno alcuni dei segreti della produzione, permettendo di scoprire il processo artigianale che sta dietro alla creazione delle birre Podere 676. Un’opportunità unica per apprendere di più sulla passione e l’arte del fare la birra.

Un weekend da non perdere

Non perdere l’occasione di vivere un weekend all’insegna della birra artigianale, della buona cucina e della musica. L’OktoberFresh al Birrificio Podere 676 celebrerà le eccellenze locali e la convivialità. Segna sul calendario sabato 5 e domenica 6 ottobre e preparati a brindare alla freschezza e alla tradizione.

Informazioni utili

Orario dell’evento: dalle ore 12:00 fino a 00:00

Indirizzo: Podere 676 Birrificio Agricolo, via Antonio Casetti 30, 00054 Fiumicino