Funerali di Franco Bertolino: una celebrazione della vita e dei legami a Centocelle

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il 7 settembre 2024, la comunità di Centocelle ha partecipato ai funerali di Franco Bertolino, figura carismatica e amato proprietario dell’Hangar Store di via dei Platani. Un evento che ha unito amici, familiari e clienti in una celebrazione intergenerazionale della sua vita. La sua attività, premiata come negozio storico nel V municipio, rappresentava un importantissimo punto di riferimento per il quartiere e per ogni persona che l’ha conosciuto.

L’ultimo saluto nella chiesa di San Felice da Cantalice

La cerimonia si è svolta presso la chiesa di San Felice da Cantalice, dove si sono raccolti in tanti per omaggiare Franco. Il clima era carico di emozione, il dolore per la sua perdita si mescolava ai ricordi di una vita dedicata al commercio e alle relazioni. La chiesa, che ha accolto amici e parenti, è diventata un luogo di condivisione e memoria, in cui le risate e le lacrime si sono fuse in un’unica celebrazione.

Franco Bertolino ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La sua gentilezza e disponibilità avevano reso l’Hangar Store non solo un negozio, ma un fulcro di socializzazione, dove generazioni di ragazzi degli anni ’80 si sono ritrovati. Durante la cerimonia, molte persone hanno esclamato che il suo negozio rappresentava un pezzo di storia per il quartiere e per chi aveva varcato quelle porte.

Le testimonianze commoventi degli amici e familiari

Le testimonianze durante il funerale hanno messo in luce quanto Franco fosse una persona speciale. Fabio P. ha parlato della dedizione con cui Franco ha gestito il suo negozio per quaranta anni, sottolineando come fosse un’istituzione per il quartiere e un punto di riferimento per molti. La sua eredità continua attraverso il figlio Edoardo, che ha preso le redini dell’attività e della passione paterna.

Santina P. ha descritto Franco come un esempio da seguire: un uomo di grande sensibilità che ha saputo unire tante persone. Le parole pronunciate durante la cerimonia riflettevano l’enorme affetto e il rispetto che il pubblico nutriva nei suoi confronti. Ogni ricordo di Franco ha reso omaggio non solo al commerciante, ma all’uomo che ha sempre messo il cuore in tutto ciò che faceva.

Anche la moglie di Franco ha condiviso il suo profondo dolore, esprimendo la difficoltà di pensare a una vita senza di lui. La sua testimonianza ha toccato il cuore di tutti, evidenziando ulteriormente il valore umano di Franco, descritto come delicato, onesto e gentile. Un profilo che ha definito tanto il suo carattere quanto il suo modo di fare commercio.

Un addio carico di emozione e musica

Durante la cerimonia, il momento del canto collettivo ha rappresentato uno dei più toccanti. Amici e familiari si sono uniti per cantare una canzone di Arisa in onore di Franco, esprimendo il loro amore e la loro gratitudine per tutto ciò che ha fatto in vita. Le parole di Lorena V., che ha sottolineato la presenza di Franco nei cuori di chi lo ha amato, hanno risuonato in modo profondo.

Nonostante il dolore, ci sono stati momenti di allegria e celebrazione, come testimonia Fabrizio A., che ha ricordato l’acquisto di un paio di texani El Charro nel suo negozio. Questo aneddoto racchiude non solo un ricordo affettivo, ma anche il legame unico tra Franco e la sua clientela, rimarcando il senso di comunità che ha sempre caratterizzato l’Hangar Store.

Con un così profondo tributo, la comunità di Centocelle si unisce per celebrare la vita di Franco Bertolino, un uomo che ha fatto la differenza e che continuerà a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.