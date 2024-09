Furti seriali a Leroy Merlin di Fiumicino: rete di complici scoperta dai carabinieri

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un’importante operazione dei carabinieri ha portato alla luce una serie di furti sistematici ai danni della Leroy Merlin situata nel parco commerciale Da Vinci a Fiumicino. Risultati di indagini condotte con la Procura di Civitavecchia rivelano come, tra il gennaio 2022 e l’agosto 2023, siano stati sottratti beni per un valore che supera il milione di euro, destinati a un mercato parallelo.

l’operazione dei carabinieri e le misure cautelari

L’azione legale e gli indagati

Nell’ambito di un’inchiesta che ha fatto emergere una preoccupante realtà di furti organizzati, i carabinieri della compagnia Aeroporti hanno eseguito un’ordinanza per misure cautelari nei confronti di due dipendenti della Leroy Merlin. Si tratta di un cittadino bulgaro di 27 anni e un italiano di 28, entrambi attivi nelle operazioni di logistica e gestione merci. Mentre il giovane bulgaro è stato sottoposto agli arresti domiciliari, l’italiano ha ricevuto un provvedimento di divieto di dimora nel comune di Fiumicino. Altre venti persone risultano coinvolte nell’indagine.

Raggiri e smaltimento della merce rubata

I due dipendenti sono accusati di aver messo in atto un piano di furti ben orchestrato, rubando una varietà di articoli, tra cui condizionatori, utensili da lavoro e materiali vari. Questi beni erano poi rivenduti “sottobanco”, generando un mercato parallelo e vantaggioso per chi era in grado di ottenere prodotti a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quello di mercato. L’inchiesta ha rivelato che tali pratiche erano diventate una consuetudine all’interno dell’azienda, creando una rete di complici ben strutturata.

le indagini: origine e sviluppo

La denuncia del responsabile del punto vendita

Tutto ha avuto inizio lo scorso marzo, quando il responsabile del negozio ha presentato una denuncia ai carabinieri dopo essersi accorto di significativi ammanchi di merce. La gestione del magazzino, combinata con il totale ammontare dei prodotti non più disponibili sugli scaffali, ha accresciuto la preoccupazione, portando all’attività investigativa. Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di un complesso sistema di furti che si è protratto nel tempo, infliggendo danni finanziari consistenti all’azienda.

L’impatto economico e i risultati parziali del 2022 e 2023

Nel 2022, la Leroy Merlin ha subito perdite per un valore stimato di circa 800.000 euro a causa di questi furti. Tuttavia, i risultati dell’attività investigativa hanno già inciso positivamente, evidenziando come le perdite siano dimezzate nel 2023, grazie alla scoperta della rete. Questo dimostra l’importanza delle indagini svolte dalle forze dell’ordine nel ripristinare la legalità e la sicurezza in ambito commerciale.

prospettive future e risvolti legali

Evoluzione dell’inchiesta e possibili sviluppi

Le indagini sono attualmente in corso e si prevede che possano portare a ulteriori sviluppi. Le autorità stanno esaminando la possibilità di ulteriori arresti e di identificare altri complici nel crimine organizzato, che ha fatto uso della vulnerabilità dentro l’organizzazione di Leroy Merlin. La continua attività di intelligence e monitoraggio da parte dei carabinieri è cruciale per fermare definitivamente questa ondata di furti e garantire una maggiore sicurezza all’interno delle strutture commerciali.

La necessità di misure preventive

L’operazione evidenzia anche l’importanza di implementare misure preventive più rigorose all’interno delle aziende per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro. La formazione del personale, l’adeguata sorveglianza e una gestione trasparente delle merci potrebbero essere fattori chiave per prevenire la diffusione di tali comportamenti illegali, salvaguardando non solo l’integrità economica delle aziende ma anche la fiducia dei clienti.

Un contesto di sicurezza e legalità è fondamentale per il corretto funzionamento delle attività commerciali, e questo episodio offre un’importante lezione su quanto sia necessario prevenire e contrastare frodi interne.