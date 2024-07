GEOLIER: Annuncio del Tour 2025 e Successo Inarrestabile

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

L’Ascesa Continua di Geolier

Il rapper Geolier sembra non conoscere freni al suo successo, dopo un 2023 trionfale anche i primi sei mesi del 2024 si sono rivelati altrettanto straordinari. La sua partecipazione a Sanremo, l’uscita di un nuovo album record e ben tre concerti sold out nei grandi stadi di Napoli con un’affluenza di 145.000 persone hanno confermato la sua ascesa.

L’Annuncio del Tour Nei Palasport

Nonostante i successi ottenuti fino a oggi, Geolier non si accontenta e già progetta di sorprendere ulteriormente i suoi fan. Dopo il memorabile concerto tenutosi ieri sera a Milano di fronte a 37.000 spettatori durante il tour estivo, ha annunciato oggi il suo tour nei palasport per marzo 2025. Questa nuova serie di concerti si aggiungerà all’imperdibile live previsto per il 25 luglio 2025 all’Ippodromo di Agnano.

Le Date del Tour 2025

Le date del tour, prodotte da Magellano Concerti, prevedono cinque speciali concerti nei principali palazzetti italiani. Si partirà il 15 marzo 2025 a Jesolo con la “Data Zero”, per poi continuare il 21 marzo a Milano presso il Unipol Forum, il 23 marzo a Torino all’Inalpi Arena, il 25 marzo a Bologna alla Unipol Arena e infine il 28 marzo a Roma al Palazzo dello Sport. Il tour si concluderà con il grande concerto del 25 luglio 2025 a Napoli, all’Ippodromo di Agnano.

Il Successo di “DIO LO SA” e la Vendita dei Biglietti

Questo annuncio arriva in un momento in cui Geolier si trova in uno stato di grazia: nel pieno del suo tour estivo, che ha registrato tre spettacolari concerti sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il suo ultimo album, “DIO LO SA” , disponibile in digitale e nei formati CD e doppio vinile, ha già conquistato il disco di platino, dopo aver dominato la Classifica Album di FIMI/GfK Italia per tre settimane consecutive.

