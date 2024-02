"GF 8: Un concorrente in procinto di abbandonare la Casa - Scopri di chi si tratta!" - avvisatore.it

Marco Maddaloni potrebbe abbandonare il Grande Fratello

Un altro concorrente potrebbe lasciare la Casa più spiata d’Italia. Si tratta di Marco Maddaloni, il judoka che recentemente è stato coinvolto in una polemica per aver pronunciato una bestemmia. La sua decisione di abbandonare il reality show ha suscitato molte domande su cosa accadrà nella prossima puntata, in onda lunedì 12 febbraio. Sarà il conduttore Alfonso Signorini a convincerlo a rimanere o Maddaloni seguirà le orme di Fiordaliso e Ciro Petrone?

Per il momento, sappiamo solo che è stato lo stesso Maddaloni a comunicare la sua intenzione di lasciare il gioco. Durante una conversazione con Massimiliano Varrese, il judoka ha sottolineato come il desiderio di tornare a casa dalla sua famiglia si sia fatto sempre più forte negli ultimi giorni. L’uscita di Fiordaliso dal programma potrebbe aver influenzato la sua decisione. Tuttavia, c’è un ostacolo che lo frena: la penale prevista in caso di ritiro.

Maddaloni non vuole pagare una penale così elevata e ha rivelato al suo coinquilino di voler capire come fare, prendendo spunto dalla strategia adottata da Fiordaliso: “Sono deciso, ma devo fare i conti. Devo capire come ha fatto Fiordaliso”.

Le precedenti dichiarazioni di Maddaloni

Non è la prima volta che il concorrente si esprime su questo argomento. Infatti, il 22 gennaio scorso, Maddaloni aveva già manifestato la volontà di non voler continuare la sua avventura nel reality show. Durante una conversazione con Paolo Masella, aveva dichiarato di voler rimanere solo altri dieci giorni nella Casa, per poi tornare dalla sua famiglia.

Un progetto che Maddaloni non è riuscito a realizzare e ora si capisce il motivo. Resta da vedere se questa volta il judoka riuscirà a trovare un modo per “evadere” dalla Casa senza conseguenze finanziarie. Per scoprirlo, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

