GF: Greta tenta, ma il triangolo è falso. Sergio umilia Vittorio

Beatrice Luzzi e il distacco da Vittorio Menozzi: le dinamiche del Grande Fratello

Beatrice Luzzi è ancora al centro delle dinamiche del Grande Fratello, nonostante non abbia avuto litigi particolari nei giorni scorsi. Tuttavia, il suo distacco da Vittorio Menozzi ha suscitato molte discussioni. Ma non è lei ad essere finita nella bufera, bensì il modello. Il suo cambio di atteggiamento è stato evidente e stasera Alfonso Signorini decide di parlare del loro rapporto. I due si sono allontanati, ma poco prima della diretta c’è stato un inaspettato abbraccio, che fa particolarmente felice il conduttore. Ma prima, ecco che Alfonso sceglie di puntare su Greta Rossetti.

Greta Rossetti e il suo desiderio di un triangolo amoroso

In questi giorni, Greta Rossetti ha sorprendentemente smesso di considerare Vittorio e Sergio D’Ottavi come due fratelli, ma come due persone con cui ha un’amicizia speciale che potrebbe evolvere in qualcosa di più. In diretta, Greta continua a sostenere questa sua intenzione di creare un triangolo amoroso nella Casa di Cinecittà. Tuttavia, Sergio si tira fuori ancora una volta, dichiarandosi solo amico di Greta. Lo chef non segue il gioco dell’ex tentatrice, come aveva già dimostrato in passato.

“Ho notato un Vittorio che non si era mai mostrato”, sottolinea Sergio. Il modello spiega la sua posizione, ma ormai risulta poco credibile agli occhi del pubblico. “Ho notato molte cose in Vittorio, come il suo cambio di atteggiamento nei confronti di Bea. Non difendendola quando ti accusavano di essere manipolato, è come se tu stesso l’avessi detto”, continua D’Ottavi, ricevendo l’applauso del pubblico e mettendo in difficoltà Menozzi in diretta. E non è finita qui.

Nel frattempo, Greta continua a non prendere una posizione chiara. Perla Vatiero difende la Rossetti, sottolineando che in realtà lei ha dichiarato di avere un’amicizia con entrambi. Mentre si discute di questo, Vittorio continua ad essere attaccato sui social media, dove molti ritengono che si sia avvicinato così tanto a Greta in questi giorni perché ha perso il sostegno di Beatrice Luzzi, a cui lui ha voltato le spalle nel momento del bisogno.

Il triangolo amoroso di Greta non convince

Sembra che Greta non stia riuscendo a realizzare il suo intento, poiché questo triangolo amoroso non convince molto. Certamente, non è convincente come quello creato con Perla Vatiero e Mirko Brunetti, grazie al quale tutti e tre sono entrati nella Casa. Stasera i fan di Greta continuano a sostenerla in due gruppi diversi: c’è chi la vorrebbe accanto a Sergio e chi accanto a Vittorio.

E poi ci sono coloro che non credono minimamente che ci sia un vero interesse, anche perché le sue dichiarazioni sono sempre discordanti tra loro. Al contrario, Sergio guadagna punti con il pubblico grazie ad alcune frecciate come: “A me le metafore triangolari non piacciono, non le facevo quando giocavo a pallone, figuriamoci ora”.

E ancora su Vittorio: “Se hai perso la regina e ti aggrappi a una pedina, a una torre non vali nulla”.

