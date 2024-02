GF: Luzzi si riprende e cambia tutto. Menozzi perde credibilità.

Beatrice Luzzi e la sorpresa di Fiordaliso al Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio è stata caratterizzata da un momento speciale per Beatrice Luzzi. Il conduttore Alfonso Signorini ha voluto regalare all’attrice dei momenti piacevoli dopo quanto accaduto la settimana scorsa. Durante la prima fase della puntata, Beatrice è apparsa quasi sempre sorridente. Ma la vera sorpresa è arrivata quando Signorini ha lasciato Beatrice sola in salotto, dove è stata raggiunta da Fiordaliso. La cantante ha voluto ribadire il suo sostegno all’amica, esprimendo parole di affetto e incoraggiamento.

Fiordaliso ha detto a Beatrice: “Ti devo ringraziare perché sei quella che mi ha fatto sentire un’artista. La tua arte devi portarla avanti. Devi essere orgogliosa di quello che sei. Ti guardo sempre, lo sai che sei ancora più bella in televisione? Io voglio vedere una rossa felice, che ride e che ama come mi hai sempre amata. Anche tutti gli altri… Non sapete quanto io vi ami. Rossa scialla un po’! Sei forte, diventa la divertente, amali tutti, ce la fai“.

Il sostegno dei telespettatori napoletani a Beatrice Luzzi

Durante la puntata, Alfonso Signorini ha fatto notare che molti telespettatori napoletani sostengono Beatrice. Questo affetto da parte della città di Napoli è dovuto agli avvenimenti degli ultimi giorni, in particolare alla situazione difficile che Beatrice ha vissuto all’interno della casa. Nonostante gli attacchi subiti da parte dei coinquilini, molti telespettatori napoletani hanno deciso di intervenire per farle sapere che la sostengono. Hanno inviato un bellissimo messaggio aereo per dimostrare il loro affetto e comprensione.

Alfonso Signorini ha sottolineato che anche la città di Napoli nutre un grande affetto per Beatrice, nonostante non avesse nulla a che fare con il discorso in questione. Questo dimostra che, nonostante le difficoltà, Beatrice ha conquistato il cuore di molti telespettatori.

Il confronto tra Beatrice e Vittorio Menozzi

Durante la puntata, è stato affrontato il tema del rapporto tra Beatrice e Vittorio Menozzi. Sergio D’Ottavi ha asfaltato Vittorio in diretta, parlando del suo voltafaccia nei confronti di Beatrice. Alfonso Signorini ha voluto capire il motivo di questo improvviso cambiamento di opinione da parte di Vittorio. Beatrice si è detta delusa e ha sottolineato che il discorso di Vittorio non regge, in quanto lui stesso ha parlato male di lei con gli altri coinquilini in questi giorni.

Alfonso Signorini ha assicurato che nella prossima puntata si parlerà di quanto accaduto la settimana scorsa in modo approfondito. Sarà un’occasione per fare chiarezza e affrontare la situazione tra Beatrice e Vittorio.

