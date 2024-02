GF: Perla potrebbe dare una chance a Mirko? Un possibile futuro per la coppia.

Perla Vatiero pronta a riprovarci con Mirko Brunetti: le domande che ha bisogno di risposte

Ha lasciato spiazzati i fan il confessionale inedito di Perla Vatiero, pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello. La ragazza sarebbe pronta a riprovarci con Mirko Brunetti ma ha molte domande da porre all’ex.

Un incontro inaspettato

Dopo l’incontro avvenuto nella puntata di lunedì 5 febbraio, in cui il ragazzo ha fatto un passo verso la Vatiero, lei è rimasta spiazzata. Nonostante iniziassero a correre voci che lui avesse iniziato a frequentarsi con un’altra ragazza, l’ex gieffino è entrato in Casa per parlare con Perla. I fan sono tornati a sperare in un ritorno di fiamma poiché Mirko ha lasciato intendere che pensa ancora a lei e che vorrebbe riprovarci.

Le domande di Perla

Lì per lì la Vatiero è rimasta perplessa, oggi è spuntato questo confessionale inedito dove dichiara che lei sarebbe predisposta a riprovarci, ma ha bisogno di alcune certezze.

“La porta non è chiusa nei suoi confronti, perché un sentimento c’è. Quello che voglio vedere è una persona molto diretta, molto definita. Ma mi chiedo cosa siamo ad oggi. Lui mi vede nel suo futuro? Mi ama ancora? Mi vuole? Desidera riavere una relazione con me? Queste sono le domande che possono definire un qualcosa“.

Non si esclude quindi che stasera, in occasione della puntata, la coppia possa avere un ennesimo confronto. Anche se ormai ciò è diventato abbastanza ripetitivo. I due non potranno riprovarci davvero fin quando non torneranno a stare effettivamente insieme e fuori dalla Casa.

Una storia che continua a tenere banco

Anche se la storia sta appassionando sempre meno i telespettatori, sembra tutto un copione già scritto. Non appena Mirko aveva smesso di alimentare la speranze su un possibile ritorno di fiamma, è stato fatto un passo indietro. Forse anche perché entrambi sono consapevoli che questa love story continua a renderli protagonisti all’interno del programma e molto seguiti sui social.

Il triangolo con Greta e Sergio

Si è iniziato ad ipotizzare che Perla possa provare un interesse per Sergio D’Ottavi, dato che ultimamente ha messo spesso bocca sull’avvicinamento che c’è tra lui e Greta Rossetti.

Un video postato dal GF, qualche giorno fa, ha mostrato come anche la Vatiero si lasciasse andare a battutine nei confronti del 32enne, come se ci volesse provare. Già sono iniziate le prime critiche. Infatti a molti è apparso come se Perla non volesse che la sua rivale Greta si costruisse un’altra storia all’interno del reality, con la possibilità di poterla oscurare.

Ma nel frattempo anche la Rossetti si sta dando da fare, dando un giorno una chance a Sergio ed un altro a Vittorio Menozzi, tenendo il piede in due scarpe ma al tempo stesso mettendo dei paletti. Anche se D’Ottavi ha sgamato il suo gioco ed ha sottolineato di non voler essere coinvolto in nessun triangolo. Di questo argomento si parlerà stasera in puntata.

