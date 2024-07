Gianluca Scamacca e Angela Nasti: La Conferma della Loro Relazione

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2024 by Francesca Monti

Gianluca Scamacca, calciatore dell’Atalanta e della Nazionale italiana, insieme all’influencer Angela Nasti hanno finalmente reso pubblica la loro relazione, confermando i rumors che circolavano da tempo. Su Instagram, hanno condiviso le prime foto di coppia, svelando al mondo la loro storia d’amore.

La Conferma della Relazione

Dopo giorni di speculazioni sul loro presunto legame, Gianluca Scamacca e Angela Nasti hanno deciso di porre fine ai pettegolezzi pubblicando una foto che li ritrae insieme. In questa immagine in bianco e nero, l’attaccante dell’Atalanta ha ufficializzato la sua relazione con la nuova fidanzata, dopo la precedente storia con Flaminia Appolloni, aggiungendo emoticon a forma di cuore azzurro e sole.

La Storia d’Amore nascente

L’influencer napoletana ha condiviso anche lei un momento di intimità con il nuovo compagno: un tenero bacio e una dolce dedica “sole”, accompagnata dalle stesse emoticon utilizzate da Scamacca. Questa nuova coppia sembra vivere un inizio intenso e romantico, gettando luce sulla loro felicità nascente.

Passato e Presente: Scamacca e le Sue Relazioni

Gianluca Scamacca non ha svelato pubblicamente i motivi della rottura con Flaminia Appolloni, ma sembra che la separazione sia avvenuta di recente. La ex fidanzata, a fine maggio, gli aveva dedicato un post celebrativo per la vittoria dell’Atalanta in Europa League, al quale il calciatore aveva risposto con un “Ti amo”. Tuttavia, i riferimenti alla loro relazione sono stati rimossi dai rispettivi profili social. Ora, Scamacca sembra aver trovato la serenità accanto all’ex tronista Angela Nasti, che nel passato aveva avuto una storia pubblica con il calciatore Riccardo Sottil della Fiorentina.

Conclusione

La storia d’amore tra Gianluca Scamacca e Angela Nasti si presenta come una nuova pagina di felicità per entrambi, che hanno deciso di condividere con il mondo la loro intesa e il loro amore. Resta da vedere come evolverà questa relazione, ma al momento sembra che entrambi stiano vivendo un momento di grande complicità e passione.