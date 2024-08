Gigio Donnarumma e Alessia Elefante annunciano la gravidanza con un calco del pancione

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Gianluigi Donnarumma, il portiere del PARIS SAINT GERMAIN, e la sua compagna Alessia Elefante attendono il loro primo figlio. Recentemente, hanno immortalato questo momento speciale realizzando un calco del pancione a Porto Cervo, un gesto che testimonia l’intensità emotiva della gravidanza. Scopriamo i dettagli di questa dolce attesa e della loro storia d’amore.

Il calco della gravidanza: un ricordo unico

La realizzazione del calco

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma hanno deciso di celebrare la gravidanza in modo creativo, affidandosi all’artista Marcella Loffredo per realizzare un calco del pancione. Questa pratica artistica è un modo per catturare l’essenza di questi nove mesi di attesa, creando un’opera unica che rappresenta il legame tra madre e bambino. La sessione si è svolta a Porto Cervo, dove Marcella ha utilizzato garze e gesso per creare l’impronta della pancia di Alessia.

L’artista ha condiviso il significato profondo di questo gesto, dichiarando che rappresenta un ritorno alla sua scultura “Madre”, un’opera che sottolinea la forza e la bellezza delle donne durante la gravidanza. Oltre a immortalare il pancione, le immagini sono piene di sentimenti affettuosi, mostrando Gigio che, dalla piscina, mima un cuore con le mani, simboleggiando l’amore e la gioia per l’arrivo del loro bambino.

Emozioni forti e attimi speciali

Il calco rappresenta un modo per le future mamme di enfatizzare la propria esperienza vivida durante la gravidanza. Loffredo ha evidenziato come molte donne non solo vivono questo periodo come una pausa ma anche come un momento in cui possono esprimere se stesse sia a livello personale che professionale. Alessia ha successivamente condiviso le foto del processo sui social media, definendo l’esperienza come una delle emozioni più uniche della sua vita.

La storia d’amore tra Gigio e Alessia

L’inizio della relazione

La relazione tra Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante risale al 2016, un amore che ha superato le sfide legate alla carriera del portiere, soprattutto dopo il suo trasferimento dal MILAN al PARIS SAINT GERMAIN. Alessia, 27enne interior designer, ha dimostrato un forte supporto al compagno, seguendolo nel suo nuovo percorso in Francia.

La coppia ha sempre mantenuto una certa discrezione sulla loro vita privata, ma i recenti sviluppi hanno portato i fan a conoscere di più su di loro. Lo scorso maggio, hanno condiviso la notizia entusiasmante della gravidanza di Alessia attraverso i social media, condividendo una fotografia toccante in cui abbracciano il pancione, accompagnata dalla didascalia “Non vediamo l’ora di incontrarti”.

L’annuncio e l’anticipazione del futuro

Il post è diventato subito virale, mostrando il loro affetto e la felicità per la nuova avventura che sta per cominciare. Non solo hanno mostrato il pancione, ma hanno anche condiviso un dettaglio affettuoso con la loro fanbase: sul retro delle loro maglie si legge “mamma e papà”, un gesto che sottolinea il lieto evento in arrivo.

Questa fase della loro vita è attesa con grande curiosità, sia dai parenti e amici che dai tantissimi fan che seguono la carriera di Donnarumma. La notizia della gravidanza ha aggiunto un nuovo capitolo alla storia d’amore della coppia, rendendoli una delle famiglie più seguite nel mondo del calcetto e del gossip.